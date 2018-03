Šéf Fedu Powell nevidí známky přehřívání ekonomiky USA

Prezident americké centrální banky Jerome Powell ve čtvrtek řekl, že nic nenasvědčuje přehřívání ekonomiky Spojených států a že trh práce má stále prostor ke zlepšování, zatímco Fed dodržuje postupné tempo zvyšování úrokových sazeb.

"Nejsou žádné známky toho, že by se ekonomika přehřívala," řekl Powell bankovnímu výboru Senátu ve svém druhém vystoupení v Kongresu tento týden.

Ačkoli současná míra nezaměstnanosti 4,1 procenta se nachází "na nebo poblíž nebo dokonce pod" odhadovanou mírou plné zaměstnanosti, "nevidíme žádné známky přesvědčivého pohybu mezd směrem vzhůru... Nic, co by mi nasvědčovalo, že je mzdová inflace v bodě zrychlení," uvedl Powell před zákonodárci.

Powell řekl, že rizika jsou nyní "více dvoustranná" než na začátku zotavení z finanční krize, a dodal, že "to, co nechceme, aby se stalo, je zaostat za křivkou." Nový šéf Fedu nicméně uvedl, že v tuto chvíli bude centrální banka pokračovat v "postupném zvyšování úrokových sazeb... To je cesta, na které jsme, a já očekávám, že to bude vhodná cesta i nadále."

Finanční trhy si od úterního vystoupení Powella ve výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů snaží ujasnit, zda Fed přistoupí ke zrychlení tempa zvyšování sazeb oproti třem zvýšením, které centrální banka předpověděla pro letošní rok v prosinci.

