Technická analýza: Jak si vsadit na italské volby?

Možné scénáře politického vývoje v Itálii po blížících se víkendových volbách a jejich dopady na euro, případně na eurozónu již analytici Patria Finance nastínili. Jak by se ale na tyto jednotlivé scénáře dalo „vsadit“ na trhu? Na výsledek budou citlivé bezesporu všechny italské akcie, nicméně nejlepší reprezentativní vzorek budou představovat banky citlivé na ceny resp. výnosy dluhopisů.

Z toho důvodu jsme jako vzorový příklad připravili technickou analýzu na italskou banku Unicredit, která je mimo jiné součástí naší investiční strategie. Níže přidáváme obrázek se dvěma potenciálními scénáři, jak by se akcie po italském volebním víkendu mohly chovat.

Na vývoji z posledních dnů je znát nejistota ohledně blížících se voleb. Akcie šla spíš do strany v blízkosti hodnot 17,50 EUR, kde se nachází i dnes.

1. Scénář: Akcie na výsledek voleb zareaguje pozitivně. Cena se vyhoupne nad 18 EUR za akcii, a tím dojde k proražení bočního trendu, ve kterém se akcie svorně pohybuje už od března loňského roku. Taková to změna by mohla vést k návratu na hodnoty, které Unicredit před třemi lety opustil. První silnější rezistence se pohybuje až na úrovni 25 EUR.

2. Scénář: Akcie na výsledek voleb zareaguje negativně. V takovém případě by akcie pochopitelně šla dolů, nicméně otázkou je, jak moc. První silná supportní hranice se nachází na úrovni 15,60 EUR. Její úspěšné prolomení by předznamenalo další, o to delší pád, a to až na úroveň druhé silné supportní hranice, která se nachází o poznání jižněji na hodnotách 12 EUR.