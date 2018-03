Zákon o daních z příjmů je zastaralá a spletitá stavba, kterou je nejlépe zbourat a postavit znovu

Reakce na komentář Davida Hubala z Unie daňových poplatníků, Ihned.cz, 26.2.2018

Současný zákon o daních z příjmů z roku 1992 byl více než 150krát novelizován a pro jednotlivé daňové výjimky už dávno došla písmena v abecedě. Podobá se domu, který byl mnohokrát přebudován, má řadu přístavků a podpěr, pod kterými už vůbec není vidět původní stavba a architektonický záměr. Ing. David Hubal navrhuje, naposledy počátkem tohoto týdne v komentáři na ihned.cz, stávající zákon proškrtat, tedy některé přístavky a podpěry zbourat. Tím by ale hrozilo už úplné zhroucení celé stavby zákona. Každá stavba má omezenou životnost. Stejně tak u každého zákona jednou přijde doba, kdy odpovědný ministr musí rozhodnout, že náklady na jeho neustálé novelizování a udržování při životě už zkrátka převyšují náklady na jeho zrušení a přijetí zákona nového, který v dlouhodobém horizontu usnadní občanům i úřadům život. V roce 2012 resp. 2014 se to definitivně a po mnoha letech diskuzí týkalo např. občanského zákoníku. Zatímco pražští radní si dnes lámou hlavu, zda tato doba nutného bourání a výměny již nadešla u Libeňského mostu, na Ministerstvu financí jsme pevně přesvědčeni, že nastal čas, kdy bude ku prospěchu daňových poplatníků i úřadů přijmout nový zákon o daních z příjmů. Daňoví experti a legislativci se záměrem zjednodušení a rekodifikace příjmové daně zabývali dávno před mým příchodem na MF, nejedná se o žádný „osobní“ projekt jednoho ministra nebo jedné ministryně. Ke stejnému záměru jsme mimochodem došli u IT systému finanční správy ADIS, který vznikl na počátku 90. let a optikou dnešních IT technologií je příslovečných sto let za opicemi.

Není pravda, že by se zákon připravoval bez diskuse s odbornou i laickou veřejností. V červnu 2016 jsme na tiskové konferenci představili základní obrysy celého projektu MOderní a JEdnoduché daně, tedy včetně nového zákona a také záměru vybudovat virtuální finanční úřad, díky kterému budou moci občané vyřizovat své daňové povinnosti rychle a elektronicky z pohodlí domova nebo své kanceláře bez papírových formulářů a běhání po úřadech. Základní teze zákona jsme publikovali k veřejné konzultaci v říjnu 2016. Proběhla již dvě kola konzultací s externími subjekty včetně Komory daňových poradců, kterou zmiňuje pan Ing. Hubal. Její aktivní a konstruktivní zapojení do přípravy zákona velmi oceňujeme a s jejími podněty pracujeme stejně jako s připomínkami zástupců akademické obce, zaměstnavatelů nebo odborů. Naopak Unie daňových poplatníků, za kterou hovoří Ing. Hubal možnost veřejné konzultace nevyužila ani nereagovala na přímé pozvání k jednání.

Ano, lze očekávat vstupní náklady na změnu. Zodpovědný ministr však musí věc vnímat v dlouhodobém časovém horizontu, musí se dívat nad rámec jednoho zdaňovacího období i jednoho funkčního období. Vstupní náklady budou bohatě vykompenzovány celkovým zjednodušením systému nebo nutností dělat do budoucna méně změn než dnes, kdy se bohužel zákon o daních z příjmů mění z důvodů své kazuistiky a návaznosti na jiné předpisy i 12x ročně! Každá tato změna s sebou nese právě zmíněné vstupní náklady, kterou jsou sice samy o sobě menší, ale často se opakují. Je nesporné, že z dlouhodobého hlediska nový zákon i nový systém správy daní ušetří čas, nervy i peníze daňových poplatníků i berních úředníků.

Alena Schillerová, ministryně financí