Rozhovor: Máme se letos obávat výrazného poklesu akciových trhů?

Známá investiční banka Goldman Sachs nedávno varovala, že pokud americké úrokové sazby vyrostou ze současných úrovní okolo 3 % na 10letých dluhopisech na úroveň 4,5 %, akciové trhy by mohly reagovat poklesem až o 25 %. Máme se takového scénáře bát? Na tyto a další otázky odpovídá hlavní makléř BH Securities Martin Vlček

Otázka: Hrozí podle vás výrazné oslabení amerických akcií v tomto roce?

Martin Vlček: Tento rok velice rychle již zkraje února jasně ukázal, že bude výrazně volatilnější než předchozí léta a toto je i v souladu s předchozím a současným výhledem BH Securities. Neklid na trzích a větší pohyby budou velmi pravděpodobně pokračovat. Důvodem je zejména obrat na trzích úrokových sazeb. Centrální banky najednou nejen zvedají sazby, ale zároveň snižují nákupy dluhopisů.

Přirovnal bych to k náhlé změně větru pro surfaře, který celá léta plachtil jedním směrem, protože vítr foukal tak akorát a pořád stejným směrem. Plachtění tak bylo velmi jednoduché. Toto období skončilo. Vítr začíná měnit směr a navíc přichází v prudkých poryvech a často z různých stran. Méně zkušení surfaři si velmi pravděpodobně nabijí pusu a od nynějška je lepší svěřit správu celoživotních úspor opravdu spíše zkušeným portfolio manažerům, kteří podobné turbulence již zažili několikrát a mají disciplínu bouřlivé časy přestát či na nich dokonce výrazně vydělat.

Otázka: Bude pokračovat růst úrokových sazeb? Jaký bude dopad Trumpovy reformy?

Martin Vlček: Trend na úrokových sazbách je celosvětově jasný - po letech poklesů a nízkých hladin půjdou sazby nahoru. V Americe, v ČR a postupně i v eurozóně a v Japonsku. Lze očekávat růst sazeb v jednotlivých zemích řádově o půl procenta až 0,75 procentního bodu ročně, tedy cca tři zvednutí ročně.

Rychlejší zvedání by bylo příliš prudké nato, aby se firmy a domácnosti stihly přizpůsobit a rychlejší zvedání by signalizovalo, že centrální banky jsou bod tlakem, že se ekonomiky přehřívají. Finální růst sazeb se ale pravděpodobně zastaví na nižších úrovních než v předchozích cyklech. V USA by mohly kulminovat odhadem na hladině cca 4 až 4,5 procenta. 4,5 procenta je hranice, na které Goldman Sachs očekává, že hrozí pokles trhů o 25 procent. Fiskální stimul v podobně Trumpovy daňové reformy bude tlačit na zvyšování deficitů v nejbližších letech. To oslabuje dolar, zvedá sazby, a pomáhá tak americkému FEDU normalizovat úrokové sazby aniž by došlo k prudkému růstu kurzu dolaru, který by poškodil americký hospodářský růst.

Otázka: Jak se letos zachová americký FED? A jaký bude dopad zvedání sazeb na akcie?

Martin Vlček: Trhy zatím zahrnují plně trojí zvedání sazeb, vždy o čtvrt procentního bodu s tím, že je velmi pravděpodobné, že k prvnímu dalšímu zvednutí dojde již po březnovém zasedání 20. až 21. března. Tento termín se blíží, i proto jsou akciové trhy opět nervózní. I našim odhadem je, že FED zvedne sazby letos pravděpodobně třikrát.

FED bude určitě bude sledovat reakci akciových trhů, ale pravděpodobně zvedání sazeb nezastaví jen kvůli několikaprocentním poklesům trhů. FED má za cíl normalizovat sazby, zvýšit je co nejvýše před možnou další recesí, do které potřebuje jít s dostatečnou "municí" v podobně prostor snižovat sazby, aniž by je musel dostat do záporných hodnot.

Akciové trhy budou pravděpodobně letos stagnovat, ale rozhodně to neznamená, že budou na místě. Právě naopak, budou se asi pohybovat postupně o 5 až 10 % nahoru a dolů s tím, jak se budou měnit očekávání dalšího zvedání sazeb a jejich celkový trend bude pravděpodobně směrem mírně dolů. Větší korekce nad 15 % se ale zatím neobávám, dokud ekonomika "šlape". Jiná situace by nastala při známkách výrazného zpomalení globální či jen americké ekonomiky. Díky slabému dolaru to hrozí spíše ve světě, ne v Americe.

Vybraným akciovým titulům, zejména technologickým akciím, by se mohlo dařit i při mírně klesajícím trendu celkového akciového trhu. Naopak příliš zadluženým akciím může být rozumné se vyhnout, dokud úrokové sazby rychle rostou. Akciový trh tak letos bude více o dobrém výběru jednotlivých kvalitních titulů. Plošná pasivní strategie investování do indexu pravděpodobně letos investory zklame.