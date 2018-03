Immofinanz odkládá fúzi s CA Immo, zvažuje i prodej podílu

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Immofinanz včera oznámila, že letos již nepočítá s plánovanou fúzi s konkurentem CA Immo a tento krok odkládá. Důvodem je podle Immofinanz očekávané zlepšení hospodaření v příštích kvartálech, což by podle managementu znamenalo, že provedení fúze v současnosti by bylo nevýhodné pro akcionáře firmy (bylo by založeno na současných, nikoli očekávaných parametrech hospodaření). Management dokonce připustil, že jednou z alternativ je i prodej současného podílu v CA Immo (26 %). Odstoupení od fúze s CA Immo na jednu stranu trh může vnímat negativně, jelikož CA Immo vlastní atraktivní a ziskové portfolio a spojení by firem mohlo přinést synergie. Na druhou stranu z vyjádření managementu Immofinanz plyne, že očekává zlepšení hospodaření v příštích kvartálech.