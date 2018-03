Český PMI nejvyšší v regionu (Komentář)

Český PMI je sice nejnižší za poslední tři měsíce, přesto se drží na velmi vysokých hodnotách. V rámci středoevropského regionu český PMI dokonce vykazuje nejvyšší číslo. Únorový průzkum ukazuje na další prudkou expanzi objemu výroby i nových zakázek. Producenti jsou navíc schopni zvyšovat své ceny a přenášejí tak zvyšování cen vstupů dále do dodavatelského řetězce. Je vidět, že český průmysl se chytnul na vlnu zrychlení zahraničního obchodu a i na začátku letošního roku pokračuje v ostrém růstu. Brzdit ho v následujících měsících bude nedostatek pracovní síly. Podíl nezaměstnaných na jedno pracovní místo je nejnižší v historii a producenti se nemohou spolehnout na to, že nové zakázky budou krýt nabíráním pracovní síly. Jestliže průmysl bude chtít reagovat na rostoucí poptávku, bude muset výrazně zvýšit svou produktivitu. Produktivita je zásadní téma pro růst celé ekonomiky v letošním roce. My očekáváme, že HDP se letos zvýší o 3,8 %. Pokud ale podniky nezvýší produktivitu, tak bude dynamika domácího hospodářství nižší a i mzdy postupně ztratí své současné růstové tempo.