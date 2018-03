Rozbřesk: Italská ekonomika - před volbami těžko věřit v pozitivní obrat

Před deseti lety šéf italského svazu průmyslu a bývalý generální ředitel automobilky Fiat, Luca di Montezemolo, naservíroval italským politikům desetibodový plán nezbytných reforem, které italský byznys urgentně potřebuje. V čele figurovala štíhlejší a efektivnější byrokracie a také nižší daně. Dnes po deseti letech Montezemolo říká, že by mohl svoji výzvu zopakovat a v zásadě by nic nemusel měnit. Stejně jako velká část italských podnikatelů i on vnímá nejdelší poválečnou ekonomickou krizi Itálie jednoduše jako “promarněné období”. A po blížících se italských volbách jen těžko svitne naděje na změnu.



V roce 2017 sice rostla italská ekonomika nejrychleji za posledních šest let, začala klesat nezaměstnanost a banky pokročily s restrukturalizací problematického dluhu, situaci lze ale jen těžko označit za “růžovou”. Itálie v tuto chvíli do značné míry těží z extrémně silného růstu svých sousedů v eurozóně - ten míří vpřed tempem 2,7 % (výkon Itálie je o více než 1 p.b. nižší). I přes určité pročištění bilancí zůstává podíl špatného dluhu na celkových úvěrech italských bank dvouciferný (nejvyšší z celé EU). Vleklá ekonomická krize navíc výrazně zvýšila počet skutečně chudých lidí - pod hranicí absolutní chudoby žije skoro 5 milionů Italů (dvojnásobek oproti před-krizovému období). A i když nezaměstnanost pomalu klesá, nová pracovní místa vznikají velice pomalu a mladí lidé prakticky nemohou sehnat práci - nezaměstnanost mezi mladými se pohybuje okolo 35 %, a to na vrcholu hospodářského cyklu při veřejném zadlužení přes 130 % HDP. Sečteno, podtrženo, i když se v tuto chvíli italské ekonomice daří lépe, na novou recesi (krizi) je “zoufale” špatně připravena. A po víkendových volbách jen těžko čekat obrat k lepšímu…





Předvolební průzkumy ukazují na patový výsledek voleb , který pravděpodobně vyhraje pravicová koalice v čele se stranou Silvia Berlusconiho. Nebude však mít potřebnou většinu pro sestavení vlády. Koalice s “papírově druhým” hnutím 5 hvězd je málo pravděpodobná, a tak v úvahu připadá v zásadě vedle menšinové vlády především velká koalice Berlusconiho s dnes vládnoucí Demokratickou stranou (PD). Pokud nedojde k dohodě, může vše směřovat k předčasným volbám… Čeká nás tedy další období, kdy v Itálii těžko očekávat výraznější změny a zdá se, že Luca di Montezemolo na svém apelu k politikům nebude muset nic zásadního měnit ani za dalších pět let.Rostoucí napětí na globálních trzích ve světle blížících se italských voleb se negativně podepisuje i na české koruně . Ta se tak dostala do blízkosti 25,45 EUR/CZK . Ke konci týdne může negativní nálada ve střední Evropě přetrvat a koruna zůstane podle nás v lehké defenzivě. První silnější rezistence eura leží v okolí 25,50 EUR/CZK Dolar na páru s eurem navyšoval své zisky a dostal se už pod 1,2200. Vývoj výnosů je stále na jeho straně . Ještě úspěšnější je vůči britské libře.Dnes odpoledne bude eurodolarový trh konfrontován s důležitými makro daty z USA (spotřebitelské výdaje), které zpřesní odhad HDP , avšak pozornost se již pomalu začne přesouvat k volebnímu víkendu v eurozóně. Společnou evropskou měnu budou přitom znervózňovat blížící se italské parlamentní volby a referendum SPD o německé vládní koalici. Technicky pak eurodolar muže sestoupit až k podpoře na úrovni 1,209. Brent zakončila únor pod hranicí 65 USD /barel, což v souhrnu znamenalo první měsíční pokles – téměř o 5 % – za šest měsíců. K včerejšímu tlaku na pokles cen přispěla nejnovější data EIA, která poukázala na vyšší než očekávaný nárůst zásob jak surové ropy (+3 mil. barelů), tak benzínu (+2,5 mil. barelů). Dle týdenních dat se zvýšila i americká produkce (10,06 mil. barelů denně), nicméně revidovaná data za měsíc prosinec ukázala na její překvapivý pokles (o 108 tis. barelů oproti listopadu, celkem na 9,95 mil. barelů denně). Ten byl ovšem primárně zapříčiněn omezením offshorové těžby v Mexickém zálivu, zřejmě v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. Hlavní oblast břidlicové těžby s centrem v Texasu tak i nadále vykazuje solidní růstovou dynamiku, proto trh čísla neinterpretoval jako cenově pozitivní stimul.Wall street zahájila obchodní seanci mírně v zisku a po zbytek včerejšího dne zápolila o kladná čísla. Pomyslným vítězem se stal technologický Nasdaq Composite, který odepsal „pouhých“ -0,8 %. Největším propadákem byl energetický sektor. Vrásky na čele mají po včerejšku hlavně akcionáři společnosti Cheaspeake, u které akcie odepisují -7,84 %. Dařilo se naopak některým technologickým akciím zaměřeným na sociální sítě. Akcie společnosti Snap přidaly přes 6,13 %. Konkurenční Twitter zaznamenal posílení akcií o 1,72 %.