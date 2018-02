Zisk Erste Bank příjemně překvapil

„Erste Bank ve středu trhy příjemně překvapila lepším než očekávaným čistým ziskem za poslední čtvrtletí loňského roku. Výsledky byly meziročně lepší díky relativně nižším opravným položkám na špatné úvěry, což potvrzuje dobrou kvalitu úvěrového portfolia a pozitivní situaci v ekonomikách regionu střední a východní Evropy.“ říká hlavní makléř BH Securities Martin Vlček

„Dobrou zprávou je meziroční zvýšení úrokových výnosů banky o 2 procenta a jejich růst již druhé čtvrtletí po sobě díky silnému růstu úvěrového portfolia o 7 procent, který dokázal překonat mírný negativní dopad poklesu čisté úrokové marže, která se postupně stabilizuje díky obratu na úrokových sazbách v amerických dolarech a českých korunách.“ doplňuje hlavní makléř BH Securities Martin Vlček



Pozitivně přispěl také r ůst poplatků z obchodování s cennými papíry a odměn za správu majetku. Negativem je určitě růst nákladů v oblasti mezd a IT investic Investice do digitalizace banky by nicméně měly postupně vést ke snížení počtu pracovních sil a zmírnění tlaku růstu mezd na náklady společnosti.



Růst sazeb by se měl během 1 až 2 let dostavit i na eurová aktiva. To by mělo bance pomoci k dalšímu růstu zisků v letošním a příštím roce.

<br>

Martin Vlček

Hlavní makléř na vlastní knihu ​​

BH Securities a.s.