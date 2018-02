US - revize HDP za 4Q17 snížila růst o desetinku na 2,5%. Hlavní podíl mají menší zásoby a vyšší dovozy

Revize snížila růst amerického HDP ve 4Q loňského roku z původně odhadovaných 2,6 na 2,5%. Ve 3Q HDP největší ekonomiky světa rostl o 3,2%. Revize je v souladu s odhady trhu.Revidované údaje reflektují především menší než původně odhadovanou tvorbu zásob. Ty rostly pouze o cca 8 mld. USD oproti původně odhadovanému zvýšení o 9,2 mld. USD . Zásoby umazaly z bilance HDP 0,7 procentního bodu oproti příspěvku ve výši 0,79 bodu ve 3Q17.Spotřebitelské výdaje táhnoucí ze dvou třetin celou bilanci HDP zůstaly v rámci revize na úrovni růstu o 3,8%.Dovozy rostly po revizi o 14% oproti předběžně odhadovanému posunu o 13,9%. Růst byl ve 4Q17 nejsilnější od 3Q10 a kryl růst vývozu způsobený slabším dolarem. Celková bilance obchodu umazala z růstu HDP 1,13 procentního bodu, což bylo nejvíce za poslední rok. Ve 3Q obchod podpořil tvorbu HDP 0,36 procentního bodu.Podnikové výdaje byly vzestupně revidovány na +11,8% oproti předběžně odhadovaným 11,4% a rostly nejrychleji od 3Q14. Investice do rezidenční výstavby stouply o 13% oproti odhadovaným 11,6%.Vládní výdaje rostly o 2,9% oproti předběžně odhadovaným rovným 3%, což i tak bylo nejvíce od 2Q15.Z doposud dostupných dat se zdá, že americká ekonomika v 1Q tohoto roku dále sníží tempo svého růstu. Naznačují to klesající údaje o vývoji maloochodních tržeb, prodeje domů, objednávek dlouhodobé spotřeby a průmyslové produkce . Očekává se, že 1Q roku bude ve znamení obvyklého zpomalení tempa růstu a to konktrétně směrem k 1,8%.. K obnovení vyššího tempa by mělo dojít v dalších čtvrtletích mimo jiné díky očekávanému pozitivnímu vlivu provedených daňových reforem, které snižují citelně daňovou zátěž firem.Za celý rok 2017 největší ekonomika světa rostla o 2,3% oproti 1,5% v roce 2016.