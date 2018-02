EK představila svůj návrh Brexitu. Británie je v šoku kvůli Severnímu Irsku, EU jej chce anektovat ...

Evropská komise (EK) dnes představila vlastní návrh dohody o Brexitu . Návrh obsahuje části projednané s Brity, ale také části, které doposud projednávány nebyly nebo se názory obou stran na ně doposud liší.Návrh EK ohledně Severního Irska doslova pobouřil a zvedl velkou vlnu nevole ve společnosti. EK ohledně Irska a Severního Irska v podstatě navrhuje, aby na obou stranách hranice dále platily unijní regulace se zachováním jednotného energetického a zemědělského trhu a jednotnou DPH s tím, že soudně by spadalo pod Evropský soudní dvůr. Bývalý britský ministr pro brexit David Jones označil návrh za zcela nepřijatelný a uvedl, že odpovídá návrhu na anexe Severního Irska ze strany EU.Podle EK návrhy ohledně Severního Irska odpovídají snaze zabránit nutnosti zavedení hraničních kontrol. Konečná podoba finálního návrhu je k jednání.Návrh EK počítá s přechodným obdobím do konce roku 2020.Britská premiérka Theresa May se vyjádřila v tom smyslu, že v navrhované podobě by dohodu nemohl přijmout žádný britský premiér. Odpor vůči návrhu zaznívá také ze samotného Severního Irska.