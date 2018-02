Eurozóna - inflace v únoru zvolnila na 1,2%, jádrová drží 1%

Index spotřebitelských cen v eurozóně v únoru podle předběžných údajů meziročně mírně oslabil na 1,2% oproti lednovým +1,3%.Ceny potravin včetně alkoholu tabáku by měly v únoru růst o 2,4% oproti +2,5% v lednu a 0,8% před rokem. Ceny energií by měly v únoru růst o 2,1% oproti 2,2% v lednu a 9,3% před rokem.Ceny služeb by měly v únoru růst o 1,3% oproti lednovým 1,2% a 1,3% před rokem.Ceny průmyslového zboží mimo energetický sektor by měly růst o 0,7% oproti 0,6% v lednu a +0,2% před rokem.Jádrová složka bez započtení volatilních cen energií a potravin by měla druhý měsíc v řadě držet tempo růstu na úrovni růstu o 1% oproti 0,9% před rokem.