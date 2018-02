Německá média jsou plná "špinavých" dieselů. Přijde modrá plaketa a kdo zaplatí úpravy aut?

O zodpovědnosti politiků a automobilek, dopadech na majitele aut a nutnosti zavést takzvanou modrou plaketu, která rozliší mezi čistšími a špinavějšími vozy, píší po rozhodnutí Spolkového správního soudu o možných zákazech jízdy naftových aut německé listy.



Téma verdiktu, po němž už letos v některých městech přijdou částečné zákazy jízdy starších dieselů, dominuje všem předním deníkům. "Průjezd zakázán," píše na titulní straně list Süddeutsche Zeitung. Bulvární deník Bild zase volí v nadpisu slovní hříčku, která se dá vyložit dvojím způsobem: buď tak, že Německo je zemí dieselů, nebo oslů. Zodpovědnost za současnou situaci, která může dopadnout na miliony řidičů, komentáře nejčastěji hledají u vlády a automobilek.



"Silně to zapáchá. Nejen v německých městech, ale především v ústředí koncernů ve Wolfsburgu, Ingolstadtu a Sindelfingenu," píše list Rhein Neckar Zeitung v narážce na centrály Volkswagenu, Audi a Mercedesu. "Protože odtamtud bossové po celé roky nechali z pásu sjíždět údajně čistá osobní naftová auta, která ve skutečnosti ovzduší zamořují," uvádí deník s tím, že teď ale za obrovský skandál ručí majitelé aut, která už nemají žádnou cenu.



"Přiměřené je, nechat za dovybavení dieselových vozů platit výrobce," míní list Tagesspiegel, který naráží na úvahy vybavit starší auta novými katalyzátory tak, aby je zákazy jízdy nepostihly. "Stálo by to dobrých 12 miliard eur. Kdy, když ne teď, jsou koncerny v hospodářské situaci, která jim umožní tyto náklady nést? Koneckonců to způsobily - se silnou podporou zákonodárce, který vytvořil právní šedé zóny, které firmy za pomoci všemožných technických triků využily," tvrdí deník.



Vláda podle něj nyní musí zavést modrou plaketu, která po celém Německu snadno umožní rozlišit mezi čistšími a špinavějšími diesely. Takový krok podporují i další listy, včetně Rheinische Post, podle něhož jinak hrozí, že spolkovou republiku zaplaví mnoho různých nesourodých lokálních opatření.



List Sächsische Zeitung je zase přesvědčen o tom, že by politika konečně měla začít postupovat tvrději vůči automobilovému průmyslu, za jehož chyby zatím platili jen spotřebitelé. V tomto ohledu povede podle deníku i nynější rozhodnutí soudu - i když je pochopitelné - k nespravedlnosti. "Kdo si v uplynulých letech koupil drahé auto, učinil tak v pevném přesvědčení, že tento produkt splňuje všechny právní předpisy a bude zákonodárcem zcela a dlouhodobě akceptován. Tento závazný příslib najednou neplatí," píše deník.



Za největší poražené zákazů jízdy, kterým je třeba se ještě snažit zabránit, považuje majitele aut také list Stuttgarter Zeitung. Je tomu tak přesto, že se současným skandálem toho mají nejméně k dočinění.

Přijdou zákazy vjezdu naftových aut

Řidiči musejí počítat se zákazem jízdy starších naftových aut v některých německých městech. Spolkový správní soud v Lipsku totiž rozhodl, že takové zákazy jsou právně přípustné. První omezení přijdou už letos. Zákazy, které mohou být časově a místně omezené, se podle ochránců životního prostředí z organizace Deutsche Umwelthilfe, která případ iniciovala, do budoucna mohou týkat až několika desítek měst.



Nejvyšší správní soud projednával dva případy, v nichž soudy nižší instance nařídily lidnatým spolkovým zemím Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko, aby upravily plány čistoty ovzduší pro Düsseldorf a Stuttgart tak, aby tato města co nejrychleji začala dodržovat hraniční hodnoty pro oxid dusičitý (NO2). Soud ve Stuttgartu přitom konstatoval, že zákazy jízdy dieselů jsou nejefektivnějším opatřením ke zlepšení ovzduší a je k nim možné přistoupit bez dalších legislativních změn už nyní.



S tím včera vyslovil souhlas i nejvyšší správní soud, když dovolání týkající se dvojice měst odmítl. Düsseldorf i Stuttgart s přihlédnutím na přiměřenost opatření teď musejí své plány čistoty ovzduší přepracovat. Nově jejich součástí podle všeho budou i zákazy jízdy starších osobních naftových aut.



"My jsme v každém případě šťastní a spokojení," řekl novinářům šéf Deutsche Umwelthilfe Jürgen Resch, podle něhož dal soud přednost zdraví občanů před možností pohybovat se ve špinavém autě. "Po tomhle rozsudku bude možné donutit automobilový průmysl, aby část svého zisku využil na to, že dieselové vozy budou vylepšeny a my relativně rychle získáme čistý vzduch," míní. Dnešek tak považuje za velký den pro čisté ovzduší v Německu.



Čistota ovzduší se sice ve spolkové republice postupně zlepšuje, asi 70 německých měst ale stále ještě překračuje povolené maximální koncentrace NO2. Limity, k jejichž překračování nejvíce přispívají právě diesely, mají dodržovat už od roku 2010. Dopady na zdraví rozhodně nejsou zanedbatelné. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí zemře v Německu ročně asi 6000 lidí předčasně na nemoci srdce a krevního oběhu vyvolané NO2. Už v malých koncentracích může oxid dusičitý dlouhodobě vést k těžkým následkům.



Dopady dnešního verdiktu budou zřejmě dalekosáhlé. Pro vozy splňující normu Euro 4 a starší mohou například ve Stuttgartu zákazy přijít už letos. Pro auta splňující normu Euro 5 stanovil dnes soud v případě tohoto města nejdřívější termín září 2019. Primátor Stuttgartu Fritz Kuhn počítá s tím, že nový plán čistoty ovzduší bude hotov zhruba do půl roku. Očekává, že bude obsahovat zákazy jízdy i výjimky pro zásobování nebo řemeslníky.



Ostatní města překračující limity si svůj postup stanoví individuálně, ode dneška mají každopádně možnost sáhnout i k zákazům jízdy. Jako první k nim zřejmě přistoupí severoněmecký Hamburk. S uzavírkou dvou hlavních ulic počítá od konce dubna. V jedné z nich bude platit zákaz vjezdu pro všechny diesely s výjimkou těch splňujících normu Euro 6, ve druhé zákaz dopadne pouze na nákladní naftové vozy. Možné zákazy od roku 2019 zvažuje i Berlín.



Na vládu kancléřky Angely Merkelové stoupá tlak, aby zavedla takzvanou modrou plaketu, která by umožnila snadno rozlišovat mezi čistšími a špinavějšími diesely. Bez takového opatření se podle měst na dodržování zákazů bude jen těžko dohlížet. Pod tlak se dostává také automobilový průmysl, který by měl podle mnohých politiků i občanů starší diesely na své náklady upravit tak, aby produkovaly méně emisí.



Ve spolkové republice je registrováno asi 15 milionů osobních naftových vozů. Zhruba 2,7 milionu z nich splňuje normu Euro 6, a jejich majitelé se tedy zákazů nejspíš obávat nemusejí. Pozorovatelé očekávají, že rozsudek bude mít dopad i na Česko, kam může směřovat řada starších naftových aut z Německa, které nyní zřejmě výrazně ztratí na ceně.