Erste: Zisk ve 4Q17 mírně nad odhady, divi 1,2 EUR

Erste Group reportovala za 4Q 2017 čistý zisk ve výši 329 mil. EUR, mírně nad odhady trhu (306 mil. EUR).

Úrokové výnosy (+2 % r/r) rostly meziročně již druhý kvartál v řadě, což je výsledek stabilizace úrokových marží a 7% růstu úvěrového portfolia. Růst výnosů z poplatků je podpořen především poplatky z obchodování s cennými papíry a za správu majetku. Provozní náklady ve 4Q výrazně vzrostly (+8 % r/r), částečně kvůli vyšším nákladům na IT. Opravné položky zůstávají nadále na velmi nízké úrovni.

V tomto roce společnost očekává návratnost vlastního kapitálu (ROTE) více než 10 %, růst úvěrového portfolia okolo 5 % r/r a mírný růst úrokových výnosů, výnosů z poplatků i provozního zisku. Provozní náklady by naopak měly být mírně nižší zásluhou některých nákladů na IT v minulém roce, které by se již letos neměly opakovat. Rizikové náklady by se měly pohybovat okolo 20 b.b.

Management dále navrhuje podle očekávání vyplatit ze zisku minulého roku dividendu ve výši 1,2 EUR na akcii (3,1% hrubý dividendový výnos).

Zveřejněná čísla a dividenda jsou bez výraznějších překvapení, výhled je pak z našeho pohledu mírně pozitivní, především co se týče očekávaného poklesu provozních nákladů a přetrvávající nízké úrovně rizikových nákladů. Neočekáváme dnes výraznější reakci akcií.