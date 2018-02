Tento víkend může ovlivnit politickou situaci v Evropě na roky dopředu

Tento víkend bude pro politickou budoucnost EU velmi důležitý. V Německu totiž budou zveřejněny výsledky hlasování členů místní sociální demokracie (SPD), kteří rozhodují o tom, zda se účastnit koalice s CDU/CSU. V Itálii pak proběhnou mimořádně důležité volby, které budou mít vliv nejen na samotnou Itálii, ale i celou Evropu.

Začněme v Německu. Zde se místní sociální demokraté rozhodují o tom, zda pokračovat ve velké koalici s CDU/CSU. Ze strany mladých členů strany zaznívají názory, že je čas na změnu. Není se čemu divit. Angela Merkelová totiž svou stranu svým programem přiblížila více středovým voličům čímž sociálním demokratům sebrala mnoho hlasů. Na druhou stranu, pokud spolupráce SPD a CDU/CSU nebude schválena, hrozí předčasné volby a v těch nejspíš sociální demokraté dopadnou špatně. Navíc Angela Merkelová nabídla SPD výrazné ústupky ve vládním programu a poměrně významná ministerstva jako např. ministerstvo financí. I proto vedení strany naopak preferuje pokračování velké koalice. Finanční trhy v současné době spíše očekávají, že by velká koalice měla být schválena. Průzkumy ale naznačují, že tento výsledek nebude vůbec jednoznačný. Pokud by pak účast ve velké koalici byla zamítnuta, vážně hrozí předčasné volby a dá se očekávat růst nervozity na trzích. To by se mohlo projevit na kurzu eura i na německých akciích. Pakliže naopak dojde k pravděpodobnějšímu scénáři a velká koalice bude schválena, příliš velký vliv na finanční trhy to mít nejspíše nebude.

Ještě významnější událostí pak budou parlamentní volby v Itálii. Itálie je totiž ve velmi problematické situaci. Nedaří se jí ekonomicky, řeší zásadní sociální problémy, a navíc se potýká s velkým množstvím nelegálních migrantů. Z hospodářských problémů pak lze zmínit velké rozdíly mezi životní úrovní na severu a jihu země, přeregulovanost ekonomiky, či vysoké zadlužení. Když ke všemu přičteme sociální problémy způsobené poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti, či špatnou demografickou situací, je jasné že Itálie potřebuje zásadní reformy a stabilní vládu. Takový scénář je ovšem velmi nepravděpodobný. Nespokojenost Italů se totiž projevuje v nárůstu popularity protisystémových stran. To je vidět např. na populistickém Hnutí pěti hvězd, kterému se přisuzují nevětší šance na výhru ve volbách. Chování tohoto hnutí lze ale těžko predikovat a základna jeho voličů je velmi různorodá. Je sice pravda, že v poslední době se zvyšují šance, že by toto hnutí bylo ochotné se podílet na širších koalicích a chovat se konstruktivněji než se čekalo, i tak ovšem může negativně překvapit. Na druhém místě by pak měla skončit Demokratická strana. Na třetí místo je favorizovaná strana kontroverzního Silvia Berlusconiho Vzhůru Itálie a čtvrtá by měla skončit separatistická Liga Severu. Výsledné pořadí a množství získaných hlasů, ale může samozřejmě překvapit. Různorodost hlavních politických stran a často nereálnost jejich předvolebních slibů ale naznačují, že Itálii čekají roky politické nestability. Navíc díky měnové politice ECB je hned celá řada italských aktiv nadhodnocená a nízké úrokové sazby vedly v minulosti k poskytování levných úvěrů i rizikovým subjektům. Pokud tedy dojde v nejbližších letech k utahování měnové politiky Evropské centrální banky, dá se očekávat, že italská vláda bude muset čelit obrovským problémům. I proto jsou pro trhy výsledky těchto voleb tak důležité. Výrazný úspěch protisystémových stran se pak nejspíš projeví i na kurzu eura a poklesu cen italských státních dluhopisů. Politici totiž sice jasně deklarují, proti čemu bojují a slibují lepší zítřky, ale často již neříkají, jak těchto pozitivních změn realisticky dosáhnout. Pokud by tedy populistické strany uspěly a měly velkou šanci sestavit vládu, dá se na začátku příštího týdne očekávat oslabování eura. Stejně tak platí, že obchodování italských akcií je v současné době velmi rizikové, neboť místní firmy (především banky) nejsou v optimální kondici a případná politická nestabilita jejich situaci může jen zhoršit.

V praxi je tak velmi reálné, že pokud SPD neodhlasuje účast ve velké koalici, či v italských volbách uspějí protisystémové strany, euro bude na tyto výsledky reagovat negativně. Pozor je třeba si dát i na otevřené pozice na německých a italských akciích a italských dluhopisů, které budou nejspíš z počátku příštího týdne volatilní.