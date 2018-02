Americké akcie 1% dole

Americké akciové trhy neudržely své úvodní zisky a zamířily do červených čísel. Indexy oslabily přibližně o procento, a to v reakci na jestřábí slova Jeromeho Powella. Nedařilo se akciím Comcast, které odepsaly 7,4 % poté, co společnost oznámila, že podala návrh na převzetí britské Sky v hodnotě 31 mld. USD o kterou se utká s giganty jako je Walt Disney a 21st Century Fox. Akcie samotného Walt Disney v návaznosti na tyto zprávy oslabily o 4,5 % a 21st Century Fox o 3 %.Zisky zaznamenala naopak společnost Macy’s, která přidala 3,5 %. Impulzem byla zpráva o překvapivém růstu tržeb v předchozím čtvrtletí a dalším optimistickém výhledu.