Bulharský premiér žádá prošetřit prodej bulharských aktiv ČEZ a distancoval se od transakce

Bulharský premiér vyzval centrální banku a zpravodajskou službu, aby se zaměřily na prodej klíčových energetických aktiv české společnosti ČEZ málo známé bulharské firmě. Bojko Borisov podle agentury Reuters zároveň odmítl jakoukoli účast své vlády na této dohodě či její podporu.



Skupina ČEZ v pátek podepsala smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv, včetně distributora elektřiny pro více než tři miliony osob, se společností Inercom, malým výrobcem solární energie. Transakce vyvolala napříč bulharským politickým spektrem obavy, že strategická energetická aktiva v členské zemi EU přecházejí do rukou vlastníků, o nichž se moc neví.



V emotivním vystoupení v parlamentu Borisov podle Reuters prohlásil, že ani on, ani jeho vláda se "nepodílejí na temné zákulisní dohodě". "Nejenže se nepodílíme, nemáme na to žádný vliv," řekl.





Borisov podle Reuters také řekl, že dostal od svého českého protějšku Andreje Babiše důvěrné dokumenty ukazující, že v transakci se angažují rusko-gruzínské společnosti se sídlem v daňových rájích, jakož i ruské a bulharské banky.Společnost Inercom s aktivy ve výši zhruba 100 milionů leva (asi 1,3 miliardy Kč ) se chystá převzít podnikání s ročním obratem 1,8 miliardy leva (23,4 miliardy Kč ). Transakce v odhadované výši zhruba 320 milionů eur (přes osm miliard Kč ) čeká na souhlas bulharského antimonopolního úřadu. Inercom tvrdí, že obchod bude financovat z bankovních úvěrů , avšak odmítl další upřesnění. Ceny energií jsou v nejchudší členské zemi EU politicky citlivé. Zdražení elektřiny v roce 2013 vedlo k pádu první Borisovovy vlády.Bulharsko podle svého premiéra nemá mechanismus, kterým by zabránilo dohodě dvou soukromých podniků; Borisov ale přislíbil, že využije veškeré prostředky k zajištění transparentnosti transakce. Naznačil také, že by nemusel přijmout demisi ministryně energetiky, která se rozhodla odstoupit po zprávách o svém napojení na vlastníky Intercom, aby se pokusila rozptýlit pochyby o vlivu vlády na dohodu.V pátek opoziční socialisté požadovali zarazit celý prodej. Borisov, který dříve odmítl opoziční výzvy, aby zprivatizované firmy znovu odkoupil stát, uvedl, že jeho kabinet zvažuje právní změny, které státu umožní do podobných obchodů zasáhnout.Bulharská tisková agentura FOCUS dnes s odvoláním na úřad bulharské vláda napsala, že Borisov telefonicky požádal Babiše o informace české vlády o prodeji bulharských aktiv ČEZ . Bulharský premiér přitom vyjádřil znepokojení nad tím, že tato aktiva nekupuje firma se zkušenostmi na trhu, a upozornil, že bulharská aktiva ČEZ jsou součástí bulharské národní bezpečnosti.Český list Lidové noviny (LN) dnes citovala Babišova slova, že od počátku manažery ČEZ za jejich počínání na Balkáně kritizoval a že jejich transakce považuje za nevýhodné, netransparentní a podivné. "Jsem v šoku z toho, co se děje v Bulharsku. Premiér Bojko Borisov navíc uvedl, že celou věc vyšetřují různé orgány. Vůbec té současné situaci nerozumím. Pan generální ředitel ČEZ (Daniel Beneš) by měl vysvětlit dozorčí radě, co se děje," řekl LN Babiš . Beneš ho prý od začátku ubezpečoval, že jde o transparentní proces s jasnou a známou protistranou. Vývoj ale podle Babiše vrhá na transakci negativní světlo.