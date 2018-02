Auta dál mohou jezdit podél Seiny, řekl pařížský soud

Jedna z největších urbanistických transformací Paříže je v ohrožení. Město nemůže vyhnat auta z nábřeží řeky Seiny.

Pařížský správní soud rozhodl o tom, že radniční zákaz vjezdu automobilům k řece Seině je ilegální. Pro město je to rozhodnutí, které může zcela rozbít postup pro zklidnění automobilové dopravy v centru francouzské metropole.

Pokud pařížská radnice neuspěje ani s odvoláním, které už plánuje, reálně hrozí, že se k Seině vrátí silní provoz i dlouhé kolony. Přitom město původně plánovalo, že se podél řeky budou moci pohybovat pouze chodci a cyklisté.

Nelze zakazovat plošně

Pařížské nábřeží Seiny patří k jedněm z nejoblíbenějších částí města na této planetě. Vedení města si to zřejmě uvědomovalo, a tak připravilo projekt, který měl dopravu kolem řeky zklidnit a vytvořit zde unikátní zónu bez aut. Soudní verdikt přichází navíc v době, kdy nejnovější statistiky ukázaly, že i provoz v přilehlých ulicích výrazně poklesl.

Soud své rozhodnutí odůvodnil tak, že zákaz vjezdu automobilům k Seině nebyl adekvátní vzhledem k očekávaným efektům celého projektu. Navíc konstatoval, že starostka Paříže Anne Hidalgová nemá pravomoc o takovém zákazu rozhodnout. Město sice může vykázat automobily z jakékoli části metropole, ovšem pouze na omezený čas. Podobná opatření tedy nelze radnicí aplikovat plošně.

Odvolání proti rozsudku nemá odkladný účinek, a tak se auta k řece co nevidět vrátí. Očekává se, že intenzita dopravy výrazně stoupne, včetně všech negativních dopadů. Když město v létě 2016 pravý břeh Seiny na pár měsíců autům uzavřelo a poté otevřelo, vrátilo se přeplněné, hlučné a chodcům nepřátelské místo. Mezi motoristy samozřejmě byli i tací, kteří se snažili kolony všemožně objet a nevyhnuli se při tom porušování pravidel, což napětí jen stupňovalo.

Ještě minulý měsíc, když byl pravý břeh uzavřen, statistiky ukázaly meziroční pokles dopravy v okolních ulicích o více než jedenáct procent. Na levém břehu Seiny je propad ještě markantnější: v porovnání s časy, kdy se tudy mohlo jezdit vozem, je tam objem dopravy o téměř 29 procent nižší.

Německo ukazuje cestu

Hidalgová si však mezi motoristy vysloužila tvrdou kritiku. Podle občanů, kteří do centra Paříže dojíždějí do práce, je snaha radnice o vyhnání aut z tamních ulic příliš úporná a kontraproduktivní. Prý nadělala více škody než užitku. Nemohou starostce rovněž zapomenout, že pro prosazení svých plánů zvolila ten nejvíce autoritativní nástroj – úplný zákaz vjezdu.

Kritizuje ji také Valérie Pécresseová, předsedkyně lokální vlády regionu Île-de-France, který Paříž obklopuje a je domovem mnoha lidí, do metropole dojíždějících za prací. Hidalgová se však nevzdává a rozhodnutí soudu komentovala s tím, že je nepřípustné, aby se „automobilová doprava stala vyšší prioritou než veřejné zdraví,“ uvedl s odkazem na prohlášení Hidalgové portál CityLab.com.

Pro pařížskou starostku je výsledek odvolání klíčovou záležitostí. Město totiž do projektu na „odmotorizování“ centra investovalo příliš mnoho peněz, času a energie, než aby se ho vzdalo. Sama Hidalgová se stala tváří tohoto projektu a pokud by měla boj o něj prohrát, znamenalo by to pro ni možná fatální ztrátu důvěry voličů.

Verdikt pařížského správního soudu přišel jen několik dní předtím, než o podobných zákazech rozhodl obdobný soudní dvůr v Lipsku. Ten však řešil pouze otázku, zda mohou německá města zakázat vjezd do center automobilům s naftovým motorem. Rozhodnutí zní, že mohou. První zákazy se tak zřejmě objeví ještě letos.

