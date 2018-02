Trh s ropou slibuje zajímavé věci. Podaří se OPECu a dalším spolupracujícím zemím zvýšit cenu ropy?

Země ropného kartelu OPEC a Rusko snížily svou produkci ve snaze zvýšit cenu barelu ropy. Tato dohoda by mohla vytvořit alianci proti americkému břidlicovému oleji. Na boj proti americké konkurenci, která snížila ceny ropy, se Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) s Ruskem rozhodly v listopadu 2016 na omezení produkce ropy. Hlavním cílem bylo snížit nabídku a prosadit obnovu ceny.

Snížením produkce členů ropného kartelu, Ruska a několika zemí bývalého Sovětského svazu se podařilo zvýšit cenu barelu ropy ze 42 dolarů na 62 dolarů během pár měsíců.

Někteří účastníci tohoto spojenectví nyní žádají, aby byla přijata trvalá forma snížení produkce. Suhail Al Mazroui, ministr pro energetiku Spojených arabských emirátů, které letos kartelu předsedají, minulé úterý navrhl rozšíření snížení produkce. OPEC návrh projedná na příští schůzi letos v červnu. Al Mazroui obhajoval myšlenku rozsáhlé spolupráce mezi členy OPECu a Ruskem. Uvedl, že pokud tato skupina zemí bude i nadále spolupracovat, bylo by toto spojenectví prospěšné pro globální hospodářství a svět by se vyvaroval velkých překvapení v (ne)rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Naznačil zájem o užší spolupráci mezi zeměmi, které našly společné zájmy.

Historicky byl OPEC dostatečně silný na to, aby kontroloval samotný trh. Dnes však saúdský ministr energetiky a průmyslu Khalid A. Al-Falih nabývá dojmu, že už to OPEC nemůže dělat sám. Vedoucí představitelé zúčastněných zemí tvrdí, že nejde o vytvoření „superkartelu“, který by zahrnul Rusko a jemu blízké země k 14 členům OPECu. Situace na trhu s ropou je však taková, že nutí hlavní hráče uvažovat tak, jak by před několika lety bylo nemyslitelné.

Když byly ceny ropy nízké, Saúdská Arábie doufala, že právě tyto ceny přimějí americké producenty, aby produkci zmírnili. Opak byl pravdou. Podle předpovědí Mezinárodní energetické agentury by se Spojené státy americké měly v roce 2018 stát největším producentem a největším světovým vývozcem ropy, což ceny za barel ohrožuje.

Rusko a Saúdská Arábie ale mají i cíle na úrovni domácí politiky. V Saúdské Arábii jen vysoké ceny ropy mohou dovolit princi Mohamedu bin Salmánovi splnit ambiciózní reformní program Vision 2030. Ekonomické potíže v Rusku pak také dělají starosti Vladimiru Putinovi, který též potřebuje, aby se ceny ropy udržovaly na vysoké úrovni.