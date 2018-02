Souhrn 27.2. - Evropa nakonec v plusech, dolar posílil po prezentaci konceptu Powellova projevu, ropa vyčkává, BCPP v plusu díky bankám v čele s Erste

12.h - Evropa vyčkává na projev šéfa Fedu, euro lehce roste, ropa vyčkává, BCPP v plusu díky bankám

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při lehce nadprůměrné likviditě zamířila především ve druhé polovině dne do výraznějších plusů. Index jen těsně minul magickou hodnotu 1111,11 bodu.Evropské akciové trhy byly po většinu dne spíše nejisté. Čekalo se na první projev nového šéfa Fedu před Kongresem. Zveřejněný hlavní rámec projevu byl především v duchu "vše jede jak má a tak bylo plánováno", což sice asi nebylo vysloveně v tom duchu, na který trh spekuloval, ale na druhou stranu ujistil o silné pozici a stejně tak silném výhledu největší světové ekonomiky , což nakonec trhy přeci jen podpořilo.Výraznější vliv měly dnes na mediální sektor akviziční zprávy o zájmu Comcastu o převzetí Sky.Negativně dnes působily na automobilový segment zprávy naznačující soumrak dieselových automobilů v evropských městech.US trhy vyhodnocují prezentovaný hlavní rámec projevu nového šéfa Fedu Jeroma Powella.Měnové trhy vyhodnotily prezentovaný rámec projevu jako lehce jestřábí. Powell potvrdil, že centrální banka bude držet původního plánu postupného růstu sazeb. Určitou jestřábí poznámkou je vyjádření o možném rychlejším růstu mezd . Ten by mohl ve svém důsledku podpořit rychlejší růst inflace a to by mohlo nutit Fed k rychlejšímu posunu sazeb. Měnový trh reagoval ve prospěch dolaru euru oslabila nad hranici 25,4. Ropa dnes jen vyčkávala. Silnější dolar není příznivým motivem, ale rozhodující slovo budou mít především zítřejší pravidelné týdenní statistiky o vývoji stavu zásob a produkce v USA. Poslední data byla poměrně divoká v položkách silného propadu dovozů ropy a také v poklesu aktivity rafinerií. Trh s napětím vyhlíží další data. BCPP dnes postupně nabírala na síle za účasti všech hlavních titulů. Nejvíce se dařilo akciím Erste , které v předstihu reagují na zítřejší očekávané pozitivně laděné výsledky. Akcie banky se vrátily na úroveň 1000 Kč . Spolu s nimi se svezly také ostatní bankovní tituly. Procento si připsal ČEZ