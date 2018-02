Investiční Vision Fund od SoftBank má k dispozici 100 mld. USD, investovat bude do 70-100 firem

Investiční fond Vision Fund spravující prostředky ve výši 100 mld. USD od SoftBank oznámil, že hodlá investovat do cca 70-100 technologických firem. V prvním kole investic , které skončilo loni v květnu fond zainvestoval do 30 firem v čele s Uber, Nvidia či Flipkart, fond umístil cca 30% stanoveného rámce. Nyní se chystá další kolo investic . Přesnější časový horizont vedení fondu neuvedlo a omezilo se pouze na konstatování, že fond je trpělivým dlouhodobým investorem. Fond se chce soustředit na investice , které podpoří další rozvoj a růst celého vytvářeného ekosystému, jehož efekty mohou růst exponenciálně. Fond se snaží jednotlivé investice zapracovat do širšího rámce a propojovat je ve snaze najít zajímavé synergické efekty.