Souboj o převzetí Sky (+20 %) dává náboj akciím v Evropě. Comcast versus 21st Century Fox

Americká mediální společnost Comcast nabídla za evropskou placenou televizi Sky, kterou chce koupit rovněž americká 21st Century Fox, 31 miliard dolarů, v přepočtu kolem 638 miliard korun. Je to o 16 procent více, než činila nabídka majitele Foxu Ruperta Murdocha. Uvedl to internetový server BBC a agentura Reuters. Souboj dává nový náboj obchodování na evropských akciových trzích. Akcie Sky vylétly o bezmála 20 procent. Celý mediální sektor v Evropě dostává impulz a roste o řádově 2 procenta.



Společnost Fox v televizi Sky už dlouho vlastní 39 procent akcií a na jejím úplném převzetí se dohodla loni v prosinci. Za akcii nabídla 10,75 libry (cca 309 Kč), nabídka Comcastu představuje 12,50 libry na akcii. Že je částka nabízená Foxem příliš nízká, si již stěžovali někteří akcionáři Sky.



Plánované převzetí televize Sky Murdochem navíc kritizují v Británii. Kdyby se akvizice uskutečnila, Murdochova rodina by podle předběžného verdiktu britského antimonopolního úřadu (CMA) měla příliš velký vliv na britské zpravodajství. Situaci dále komplikuje plánovaná koupě většiny aktivit společnosti 21st Century Fox, včetně televize Sky, americkým zábavním gigantem Walt Disney Co.





Firma Comcast, která vlastní televizní a filmovou společnosti NBC a studio Universal Pictures, by Sky ráda vlastnila celou. Podle dnešních slov svého šéfa Briana L. Robertse se bude snažit získat nadpoloviční většinu akcií