Erste představí ve středu 28.2. výsledky za 4Q17 - čeká se zisk nad 300 mil. EUR

Erste Group zítra ráno zveřejní výsledky 4Q 2017. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 315 mil. EUR. Za celý rok by pak měl čistý zisk vzrůst o 3 % r/r na 1 303 mil. EUR. Úrokové výnosy by měly být v meziročním srovnání vyšší o 0,4 % a měly by tak potvrdit návrat k růstu, který se poprvé objevil ve výsledcích za 3Q.

Provozní náklady by měly pokračovat v mírném růstu, který by měl být za celý rok (+1,7 % r/r) v souladu s celoročním výhledem managementu (1 – 2 %). Rizikové náklady by měly být velmi nízké vzhledem k pozitivnímu vývoji ekonomiky a nízké nezaměstnanosti v regionu. V naší projekci počítáme s opravnými položkami ve výši 60 mil. EUR, nicméně na kvartální bázi jsou rizikové náklady velmi těžko predikovatelné.