Rozbřesk: Českou ekonomiku opanovala výborná nálada a velká očekávání

V české ekonomice i nadále panuje nejlepší nálada za posledních téměř deset let, a to jak díky optimismu firem, tak i spotřebitelů. Jde tedy o další měkký ukazatel v řadě, který ukazuje, že i první čtvrtletí letošního roku bude ve znamení velmi solidního ekonomického růstu taženého spotřebou a investicemi. Sentiment spotřebitelů je jen o 0,3 bodu pod lednovým historickým rekordem, což se nepochybně projeví i v ochotě domácností více utrácet i v letošním roce s tím, jak se lidé neobávají zhoršení jejich ekonomické situace, nezaměstnanosti nebo inflace. To nepochybně pociťují i obchodníci očekávající svižný růst tržeb v následujících třech měsících.



Dobře vychází i průzkumy mezi firmami, kde sice došlo k mírnému zhoršení v průmyslu, nicméně na druhé straně se lepší nálada stavebníkům. Sice jejich zakázky žádný strmý obrat k lepšímu zatím nenaznačují, avšak firmy si pro příští měsíce věří. A optimisticky do budoucna hledí i průmyslové podniky očekávající i nadále silnou poptávku. To, co je nyní trápí v první řadě – jak už naznačil lednový průzkum – je nedostatek zaměstnanců, který se stal hlavní bariérou pro jejich další růst. Stěžuje si na něj dokonce už třetina firem. V tomto směru je pro firmy situace nejvíce problematická za celou dobu sledování (více než 13 let) a navíc se i nadále zhoršuje.



Na první tvrdá data z české ekonomiky si sice budeme muset ještě více než dva týdny počkat, nicméně první náznaky v podobě ukazatelů důvěry nebo indexu nákupních manažerů vyznívají optimisticky. Růst ekonomiky by proto mohl v prvním čtvrtletí hladce přesáhnout 4 %. Ještě než se ovšem dozvíme, jak si vedla celá ekonomika v úvodu roku, čeká nás příští čtvrtek statistika mezd, na kterou je docela citlivá ČNB. Může totiž naznačit, jak moc vážně to centrální banka bude myslet s dalším zvyšováním úrokových sazeb. Své odhady mezd totiž nastavila docela vysoko (+8,1 % za Q4/2017). Dosavadní vývoj ekonomiky ČNB prozatím dával za pravdu, takže nezbývá než si týden počkat na další test její prognózy.





CZK a dluhopisy

Koruna během včerejška chvíli testovala hranici 25,40 EUR/CZK, nicméně během odpoledne pár haléřů vůči euru získala opět nazpátek. Zdaleka se jí zatím nechce vracet se k dřívějšímu trendu posilování a zdolávání nových post-exitových maxim, i když ji v tomto směru prognóza ČNB pro další měsíce hodně věří. Korunu přitom v rozletu může ještě zbrzdit měnící se rétorika ECB, která pozvolna utvrzuje trhy, že do konce roku skončí její super expanzivní měnová politika. Tedy alespoň pokud jde o bezprecedentní tisk nových eur.



Zahraniční forex

Dnes bude hlavní událostí první veřejné vystoupení šéfa Fedu J. Powella v jeho nové funkci. Powell bude mít šanci odkrýt svoje názory na měnovou politiku v Kongresu při pravidelném půlročním hodnocení ekonomiky a trh bude hlavně zajímat, jakým směrem se dosud nevyhraněný člen FOMC vybarví. Nečekáme sice od Powella dramaticky jiné vystoupení oproti jeho předchůdkyni Yellenové, nicméně jakýkoliv byť lehce jestřábí tón by dolaru mohl prospět.



Forint před dnešním zasedáním maďarské centrální banky (MNB) pokračoval v oslabování. Trh se zřejmě obává dalších nestandardních opatření ze strany MNB, která by měla vést k poklesu tržních sazeb. Ta by však dnes nemusela přijít, z čehož by maďarská měna mohla krátkodobě profitovat. Výhled pro forint však až do dubnových parlamentních voleb není růžový.



Ropa

Ačkoli včera cena ropy Brent pokořila třítýdenní maxima nad 68 USD/barel, nakonec se její hodnota usadila pod touto hranicí. Zajímavý vývoj lze pozorovat v případě hedgeových fondů, které poprvé po čtyřech týdnech zvýšily spekulativní sázky na další růst cen ropy. Vyšší ceny ropy spolu s rostoucím počtem býčích sázek tak jakoby značily návrat trhu do situace, která panovala měsíc nazpět - před výprodej na globálních akciových trzích a zveřejněním (cenově negativních) dat o americké produkci. Ta přijdou na řadu ve středu (týdenní i revidovaná měsíční), podobnou korekci bez přispění propadu akciového trhu nicméně asi čekat nelze. Na druhou stranu významný nárůst americké produkce má zajisté potenciál současný růst cen korigovat.