Předseda FOMC Powell v Kongresu poodhalí své záměry s měnovou politikou (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní čísla ukáží, že jak důvěra v ekonomiku eurozóny, tak německá inflace v únoru oslabily. Ekonomika eurozóny je ale i tak ve velmi dobré kondici a německá inflace by do léta měla výrazně zrychlit. Událostí dne je vystoupení nového předsedy FOMC Powella před Kongresem, kde by měl odhalit více o svých záměrech s měnovou politikou USA.

Německá inflace zpomaluje

Stejně jako další vpředhledící indikátory by se i důvěra měřená Evropskou komisí měla mírně snížit. I nadále však bude odpovídat silnému ekonomickému oživení, kterého jsme v posledních měsících v eurozóně svědky. Zpomalení čekáme zejména z průmyslu, zatímco důvěra ve službách by se naopak měla zvýšit.

Inflace v Německu podle našeho odhadu zpomalí z 1,4 % na 1,2 %. Za tímto poklesem stojí zejména zpomalení růstu cen potravin. Jádrová inflace by měla zůstat beze změny na 1,3 %. Na takto nízkých hodnotách by německý cenový růst neměl setrvat dlouho. Již v letních měsících očekáváme zrychlení na 1,8 %.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech byly pravděpodobně v lednu ovlivněny korekcí objednávek v segmentu dopravních prostředků, a to i když velmi slabá čísla, která vydal výrobce letadel Boeing, budeme brát s rezervou. Část poklesu jde na vrub bojovým letounům. Mimo dopravní prostředky očekáváme pokračování slušného růstu objednávek, které svědí o solidní investiční aktivitě v USA.

Zajímavé bude dnešní vystoupení nového předsedy FOMC Powella v Kongresu. První část, kdy přednese připravený proslov, se pravděpodobně nebude lišit od již zveřejněných postojů Fedu. Sledovanější bude část otázek a odpovědí, které by mohly odhalit více o tom, jak Powell uvažuje o současné měnové politice.

Draghi zopakoval potřebu uvolněné měnové politiky

Prezident ECB M. Draghi včera ve svém vystoupení v Evropském parlamentu potvrdil, že ECB bude i nadále pokračovat v uvolněné měnové politice. Vzhledem k nejistotám ekonomika podle Draghiho potřebuje tu správnou kombinaci nástrojů i době, kdy se její situace postupně vylepšuje. Draghi tak zopakoval holubičí postoje i přes to, že v Radě guvernérů se ozývají hlasy, které by chtěly v rétorice ECB více akcentovat konec programu odkupu aktiv. Draghi ve svém proslovu zmínil kurz eura, jehož volatilita představuje riziko pro cenovou stabilitu v eurozóně.

V průběhu včerejšího dopoledne mělo ještě euro tendenci mírně posilovat. V poledne se jeho kurz vyšplhal na 1,235 USD/EUR. V odpoledních hodinách společná evropská měna své zisky ztrácela. V průběhu amerického a asijského obchodování se však vrátila ke zhodnocování a dnes své evropské obchodování začne v blízkosti 1,233 USD/EUR.

Maďarská centrální banka ponechá měnovou politiku uvolněnou

Dnešek v regionu bude patřit Maďarsku. Lednová míra nezaměstnanosti by podobně jako ve zbytku regionu měla mírně stoupnout kvůli nepříznivým sezónním faktorům. O něco málo zajímavější bude zasedání centrální banky. Od té se ale dnes pravděpodobně změny v nastavení měnové politiky nedočkáme. Jak repo, tak depo sazba podle všeho zůstanou beze změny. Modifikace se nedá čekat ani od nestandardních nástrojů měnové politiky. Maďarští centrální bankéři počkají nějakou dobu, aby mohli zhodnotit, jaký vliv měla aktivita banky na swapovém trhu. Maďarská národní banka bude i letos udržovat svou měnovou politiku extrémně uvolněnou.

Důvěra v ekonomiku na mnohaletém maximu

Celková důvěra v ekonomiku v únoru dosáhla nejvyšší hodnoty od května 2008. Ve většině odvětví nedošlo k výrazným změnám. Tahounem růstu se stalo stavebnictví, které přidalo 5,6 bodu a výrazně pomohlo podnikatelské důvěře. Podnikatelé ve stavebnictví zaznamenali vyšší poptávku a očekávají i růst zaměstnanosti v sektoru. I přes vysokou důvěru v domácí ekonomiku měla česká koruna tendenci ztrácet. Včera se dotkla hranice 25,40 CZK/EUR a uzavřela těsně pod ní. Tendenci ztrácet měl i maďarský forint, který zakončil obchodování blízko 313,7 HUF/EUR. Polský zlotý zůstal téměř beze změny na 4,172 PLN/EUR.