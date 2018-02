Názorové coming out nového šéfa Fedu J. Powella

Dnes bude hlavní událostí první veřejné vystoupení šéfa Fedu J. Powella v jeho nové funkci. Powell bude mít šanci odkrýt svoje názory na měnovou politiku v Kongresu při pravidelném půlročním hodnocení ekonomiky a trh bude hlavně zajímat, jakým směrem se dosud nevyhraněný člen FOMC vybarví. Nečekáme sice od Powella dramaticky jiné vystoupení oproti jeho předchůdkyni Yellenové, nicméně jakýkoliv byť lehce jestřábí tón by dolaru mohl prospět.Forint před dnešním zasedáním maďarské centrální banky (MNB) pokračoval v oslabování. Trh se zřejmě obává dalších nestandardních opatření ze strany MNB, která by měla vést k poklesu tržních sazeb. Ta by však dnes nemusela přijít, z čehož by maďarská měna mohla krátkodobě profitovat. Výhled pro forint však až do dubnových parlamentních voleb není růžový.