Z Chicaga do Clevelandu hyperloopem za půl hodiny

Hyperloop Transportation Technologies podepsalo dohodu o partnerství se státy Ohio a Illinois. Rychlovlak má propojit Chicago a Cleveland.

Z Chicaga do Clevelandu trvá cesta vlakem šest hodin. Autem nejméně pět, a hodinu vám zabere cestování letadlem. Pokud by obě města spojil hyperloop, překonání vzdálenosti 550 kilometrů by zabralo osmadvacet minut.

Záměr vybudování takového rychlovlaku může znít jako nápad z říše snů, nicméně kalifornská společnost Hyperloop Transportation Technologies (HTT) učinila malý krok k tomu, aby se sen stal skutečností. Ano, tatáž společnost, která začátkem loňského roku podepsala se zástupci města Brna memorandum o porozumění.

1200 kilometrů v hodině

HTT nyní uzavřela podobný druh spolupráce s ministerstvem dopravy státu Illinois a jeho ekvivalentem ve státě Ohio. Všechny tři subjekty začnou pracovat na studii proveditelnosti, která by měla být hotova během následujících šesti měsíců. S odkazem na vyjádření Andrey La Mendoly, šéfa výroby HTT, o tom informoval portál CityLab.com.

Oba zúčastněné úřady z Ohia a Illinois poté na základě studie provedou zkoumání potenciálních tras budoucího potrubního dopravního prostředku. Odhadovat a analyzovat se budou mimo jiné náklady nebo překážky, které trati mohou stát v cestě.

Hyperloop představuje vysokorychlostní způsob pozemní dopravy, jehož vizi v roce 2013 představil Elon Musk. Kapsle by se pohybovaly na vakuovém polštáři a dokázaly by přepravovat jak pasažéry, tak náklad rychlostí až 1200 kilometrů za hodinu. Ačkoli původní myšlenka je Muskova, existuje dnes několik firem, které se nezávisle na něm pokoušejí hyperloop vyvíjet.

Zatím bez posádky

Doposud však bylo testováno jen několik prototypů bez posádky, a to hluboko pod hranicí rychlosti zvuku. Ani to však nebrání hyperloopu v rozletu, byť zatím spíše jen na papíře. Trasa mezi Chicagem a Clevelandem je jedním dílkem z hyperloopové skládačky, na jejímž konci má být síť vysokorychlostních kapslí, která bude spojovat velká americká města.

Dohoda mezi Ohiem, Illinois a HTT je jeden z mála pokusů společností, které se vývojem hyperloopu zabývají, navázat s vládními agenturami formální spolupráci. Podobné nabídky zatím přišly od Virgin Hyperloop One, která chtěla propojit Chicago, Columbus a Pittsburgh. Jiná uvažovaná trasa by měla vést z Kansas City do Saint Louis.

A proč zrovna Cleveland? Podle prohlášení HTT je tím důvodem region kolem velkých kanadských jezer a také bohatá průmyslová historie. „Přišli jsme sem, protože města jako Cleveland, Chicago nebo Pittsbourgh dokážou nabídnout to, co k realizaci takového projektu potřebujeme: průmysl, suroviny a talentované a pracovité lidi, díky kterým to dokážeme,“ řekl La Mendola.

Větší přínos pro Cleveland

Podle Hani Mahmassaniho, ředitele dopravního centra při Severozápadní univerzitě bude hyperloop jistou vzpruhou pro Chicago, nicméně to prý bude Cleveland, jemuž přinese větší ekonomické benefity. „Byznys, který sídlí v Clevelandu, bude mít lepší přístup ke společnostem, jež se nacházejí v Chicagu,“ řekl portálu CityLab.com.

Jacqueline Jenkinsová z Clevelandské státní univerzity myšlenku přijít s alternativní dopravou vůči automobilům vítá. Přesto se zamýšlí nad tím, jak bude takový projekt financován. „Nacházíme se v bodě, kde doprava hledá určitou alternativu namísto osobních vozů. Myslím si, že trh je dostatečně zdravý na hledání takových příležitostí,“ řekla Jenkinsová. Nicméně ji trápí životaschopnost těchto ambiciózních plánů. „Nejsem si zcela jistá. Současné klima je spíš takové, že na infrastrukturu půjde méně peněz z veřejných zdrojů. Iniciativu budou muset převzít soukromníci,“ dodala.

To ostatně dokládá i postoj dopravního rezortu státu Illinnois. „Do studie proveditelnosti nepůjdou žádné veřejné prostředky,“ řekl mluvčí illinoiského ministerstva dopravy Guy Tridgell. „Těšíme se na spolupráci s podnikateli, kterým pomůžeme rozvíjet jejich vlastní koncepty,“ dodal.

-usi-

