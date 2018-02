Dva investiční giganti jsou v názorovém střetu na americké dluhopisy

Investiční bankovní gigant Morgan Stanley si myslí, že je na čase být odvážný s americkými dluhopisy a doporučuje klientům nakupovat tyto cenné papíry na současných úrovních. „Morgani“ se tak postavili proti slovům banky Goldman Sachs i Warrena Buffetta. Ti totiž očekávají u dluhopisů další pokles a růst jejich výnosů. V září minulého roku začal výprodej amerických dluhopisů a od začátku tohoto roku ještě zesílil. Podle Morgan Stanley je už ale propad dluhopisů u konce a banka zde vidí investiční příležitost.

Přesně opačný názor má však banka Goldman Sachs. Ta odhaduje výnos u desetiletých dluhopisů na konci roku 2018 na úrovni 3,25 %, což je o cca 0,4 % vyšší, než je ten současný. Navíc, podle jejího „málo pravděpodobného“ scénáře, bychom mohli vidět růst výnosů až nad 4 %. Pokud by se tak stalo, americké akcie by podle banky mohly spadnout až o více než 20 %. Ekonomika v USA by výrazně zpomalila, avšak zatím by se nedostala do recese.

Pro Morgan Stanley jsou nejpřitažlivější dlouhodobé dluhopisy (více než desetiletá splatnost), které jsou extrémně přeprodané, jak ukazují data kontraktů z CFTC. Pokud by investoři začali utíkat z krátkých pozici, mohlo by to mít za následek nárůst ceny dluhopisů.

Tento týden uvidíme první projev nového šéfa FEDu Jeromeho Powella a jeho komentáře jsou napjatě očekávané. Ekonomika stále zůstává silná, komodity rostou, dolar oslabuje a inflační očekávání narůstají. To jsou všechno důvody, proč FED může zvýšit i 4x sazby během tohoto roku. Pokud by to Powell naznačil, dluhopisy by se mohly dostat pod další prodejní tlak, což by znamenalo růst jejich výnosů.

Většina analytiků ale neočekává pokles na akciích, dokud desetileté dluhopisy nebudou mít výnos mezi 3,5 % - 4 %, což je ještě dlouhá cesta nahoru.

Dluhopisy by v každém případě mohly sehrát důležitou roli při obchodování akcií a z makroekonomického hlediska situace pro držení dluhopisů není příliš pozitivní. Pokud FED bude navíc pokračovat ve zvyšování, je to pro dluhopisy negativní a dvouletý dluhopis by mohl vzrůst už nad 3 %, což by byla solidní alternativa proti nadhodnoceným akciím.