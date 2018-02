Goldmani: Jestli výnos desítek vyroste na 4,5%, akcie se propadnou o 25%

Analytici americké banky Goldman Sachs míní, že pokud výnos amerických 10letých vládních dluhopisů vzroste směrem k 4,5%, pak dojde k propadu akciových trhů a to až o 25%.Goldmani ve svém základním scénáři počítají s růstem výnosu "desítek" do konce tohoto roku směrem k 3,25%. V rámci tohoto scénáře banka neočekává žádné zásadní problémy ani v ekonomice a ani v rámci akciových trhů.V rámci katastrofického scénáře, který pracuje s růstem výnosu až směrem k 4,5%, by ale mohlo dojít k propadu akciových trhů o 20-25%.Podle několika jiných vyjádření dalších analytických týmů by neměl být výraznějším problémem případný růst zmíněných dluhopisových výnosů směrem k 3,5-4%. Do té doby je možný současný růst akciových trhů i dluhopisových výnosů.