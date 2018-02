Buffett děkuje Trumpovi. Jeho Berkshire má rekordní zisk díky reformě daní

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway miliardáře a filantropa Warrena Buffetta hospodařila ve čtvrtém čtvrtletí s čistým ziskem 32,55 miliardy dolarů (671,4 miliardy Kč). Meziročně je to nárůst na pětinásobek a znamená to nový rekord. Uvádí se to v dopise akcionářům, který firma zveřejnila o víkendu. K rekordnímu výsledku přispěla daňová reforma, kterou prosadil prezident Donald Trump.



Na jednu akcii třídy A připadá zisk 19.790 USD proti zisku 3823 USD před rokem. Zhruba 29,1 miliardy dolarů z čistého zisku firma přičítá snížení daňové zátěže právnických osob. Sazba daně klesla na 21 procent z dosavadních 35 procent. Daňovou reformu, největší od éry prezidenta Ronalda Reagana v 80. letech, podepsal Trump v prosinci.



Buffett v dopise připouští, že najít vhodné investice za rozumnou cenu je teď problém a zároveň i hlavní důvod, proč má Berkshire už 116 miliard dolarů v hotovosti nebo ve státních dluhopisech. Buffett by chtěl učinit "jednu nebo víc velkých akvizic" mimo pojišťovací sektor, což by podle něj přispělo k dalšímu zlepšení hospodaření podniku.