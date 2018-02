Napříč tuzemskou ekonomikou se i nadále šíří vlna optimismu

Nálada v tuzemské ekonomice se v únoru zlepšila, když celkový indikátor důvěry vzrostl na nejvyšší úroveň od května roku 2008.

Tahounem zlepšení byl růst podnikatelské důvěry, kde ke zlepšení došlo ve všech sektorech s výjimkou průmyslu.

Spotřebitelská důvěra mírně klesla ze svého historického maxima dosaženého v lednu, i tak ale zůstává velmi vysoko.

Celkově lze konstatovat, že průzkum spotřebitelské a podnikatelské důvěry potvrzuje, že se napříč tuzemskou ekonomikou i nadále šíří vlna optimismu.

Tuzemští výrobci profitují jak z růstu domácí poptávky, tak z příznivého vnějšího prostředí, spotřebitelské náladě hraje do karet situace na trhu práce, tedy nízká nezaměstnanost a rostoucí mzdy.



V případě průmyslu se mírně snížilo hodnocení poptávky včetně zahraniční poptávky, což odpovídá průzkumům sentimentu v eurozóně jako celku a též v Německu.

Indikátor důvěry v tuzemském průmyslu klesl druhý měsíc v řadě, z historického pohledu je ale i nadále na nadprůměrně vysoké úrovni.



Pro tuzemský průmysl bude letos samozřejmě klíčovým faktorem vývoj poptávky na exportních trzích, důležitý bude ale také vývoj na tuzemském trhu práce, tedy dostupnost pracovní síly.

Na nedostatek pracovní síly si tuzemští výrobci stěžují již delší dobu a s tím, jak tuzemská ekonomika operuje nad svým potenciálem, se tato situace letos zřejmě nijak nezlepší.

Nedostatek pracovní síly je samozřejmě faktor, jenž je brzdou pro výraznější expanzi aktivity v jednotlivých odvětvích, zároveň ale výrobce motivuje k vyšší investicím do zařízení a ke zvyšování produktivity.



Z pohledu zaměstnanců pak situace na trhu práce znamená výraznější růst mezd, vyšší jistotu udržení pracovního příjmu a též lepší příležitosti při případném hledání nového zaměstnání.

To vše vede k tomu, že spotřebitelská důvěra zůstává velmi vysoko a spotřeba domácností by měla hrát roli klíčového tahouna růstu české ekonomiky i v letošním roce.