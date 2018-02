Rozbřesk: Italské volby, nízká inflace a referendum o německé koalici

Tento týden euro pravděpodobně nebude “úplně ve své kůži”…, čeká nás únorová inflace v eurozóně, a především na konci týdne italské volby. Oboje přidělává ECB vrásky na čele a i euru to spíše vezme vítr z plachet, než aby se jednalo o záminku k novému útoku na silnější úrovně.



Únorová inflace podle našeho odhadu kvůli meziročnímu zmírnění růstu cen potravin dál zpomalí, a vzdálí se tak načas výrazněji od 2% cíle ECB. Na druhou stranu s něčím takovým již v tuto chvíli zdá se všichni, včetně nás, trhu i ECB, počítají. Po slabším startu roku by se inflace měla vracet v druhém kvartále znovu zpět vzhůru.





Horší “neznámou” je v tuto chvíli opět politika. Italské volby (3.2.) ukazují na vítězství středo-pravicové koalice v čele se stranou Silvia Berlusconiho Forza Italia. Na druhém místě by mělo skončit hnutí 5 hvězd a třetí středo-levicová koalice v čele s dnes vládnoucí demokratickou stranou (PD). Nevadí možná ani tolik, že na trzích nejpopulárnější (a nejvíce proevropská) PD pomalu ale jistě ztrácí šance na sestavení nové vlády. Pro trhy je znepokojující, že podle aktuálních průzkumů nezíská ani jedno uskupení potřebnou většinu, a to ani v jedné z komor parlamentu. Pokud volby skutečně dopadnou takovýmto patem, čeká nás složité vyjednávání o menšinové (pravděpodobně pravicové) koalici nebo o velké (levicovo-pravicové) koalici. Tak jako tak vznikne pravděpodobně další nestabilní vláda, od které lze těžko čekat jakékoliv výraznější reformy.A to není pro tento týden vše. Ve stejný den jako italské volby skončí současně hlasování německých sociálních demokratů ( SPD ) o další velké koalici s Angelou Merkelovou. Pokud ji 460 tisíc řadových členů SPD neposvětí, může to znamenat předčasné volby a politický “konec” kancléřky Angely Merkelové. I proto bude tento týden pro euro rozhodně trochu adrenalinovější. Česká koruna zůstává v posledních seancích velice klidná a příliš se nevzdaluje od 25,35 EUR/CZK . Podobný vývoj očekáváme i v tomto týdnu, kdy vyšší napětí před italskými volbami pravděpodobně nedovolí koruně a celému regionu pomýšlet na silnější úrovně. Ke konci týdne může přitáhnout pozornost zpřesněný odhad HDP za čtvrtý kvartál uplynulého roku.Eurodolar začíná potenciálně velmi zajímavý týden nad hladinou 1,23. Začátek týdne bude vcelku nezajímavý, ale v jeho průběhu nás čekají jak důležitá data, tak velmi atraktivní politické události v eurozóně. Z dat zmiňme inflaci v eurozóně či index ISM v USA. Co se týká politiky, tak společná evropská měna se může obávat víkendu, kdy jsou na pořadu italské parlamentní volby a interní referendum SPD o tom, zda vstoupí do další velké koalice v Německu. Cena ropy Brent rostla druhý týden v řadě a páteční obchodování tak zakončila nad 67 USD /barel. Kromě čtvrtečních dat o zásobách přišel dodatečný růstový stimul v podobě výpadků produkce v Libyi. Z důvodu protestů zaměstnanců bylo uzavřeno ropné pole El Feel s produkční kapacitou přibližně 70 tis. barelů, prozatím na neznámo dlouhou dobu. Ve stínu tak zůstal další, leč nikterak výrazný, nárůst aktivity amerických producentů. Ti přidali v posledním týdnu jednu aktivní vrtnou soupravu, celkem jich mají 799.V aktuálním týdnu bude ropný trh opět s napětím sledovat stav zásob, které přijdou na řadu v úterý od API a ve středu oficiálně od EIA. Konec týdne bude pak tradičně ve znamení dat o aktivitě amerických těžařů od agentury Baker Hughes Páteční obchodování v USA se neslo v silně pozitivním duchu. Všechny hlavní indexy posílily o více než jedno procento a opět se přiblížily na dosah historickým maximům z ledna tohoto roku. Trhy rostly v podstatě konstantně od svého otevření až po závěr obchodování. Naopak volatilita v průběhu dne klesala inverzně s růstem trhů. Pozitivní vývoj byl k vidění napříč všemi sektory, především byl pak tažen technologickým a energetickým sektorem.