Dnes Draghi, zítra Powell

Začátek tohoto týdne se ponese ve znamení centrálních bankéřů. Během pondělí nás čeká vystoupení šéfa Evropské centrální banky, zítra po něm ve svém debutu před americkým Kongresem štafetu přebere guvernér Federálního rezervního systému.

Dolar vůči euru během dnešního rána slábne o zhruba čtvrt procenta. Na americké měně se tak podepisuje pokles výnosů tamních dluhopisů. Do hry ale nepochybně vstupuje i jistá nervozita před vůbec prvním významným veřejným vystoupením nového šéfa Fedu Jeroma Powella. Ten by měl během zítřejšího dne (v 14:30 našeho času) promluvit před americkým Kongresem

Pozornost bude v jeho případě soustředěna na komentář ohledně vývoje americké ekonomiky ve spojení s prognózou úrokových sazeb. Dle aktuálního výhledu má Fed v plánu provést celkem tři kola navyšování úroků. Poslední data, jde především o tempo růstu mezd a inflace, ale u mnohých investorů vyvolala spekulace o možném rychlejším utahování měnové politiky. K tomu svou trochou přispěl i zápis z posledního zasedání Fedu. V dokumentu totiž stálo, že se někteří členové měnového výboru rozhodli zlepšit svůj ekonomický výhled oproti tomu, který byl představen v prosinci, což by mohlo jít v ruku v ruce s intenzivnějším zvyšováním sazeb.

Sazby Fedu porostou. Silný jestřábí signál však chybí

Byť mají tyto argumenty nepochybně svou váhu, předpokládáme (i díky nedávným komentářům ostatních členů Fedu), že se Powellovo vystoupení ponese v duchu již zmiňovaných Fed Minutes – potvrdí pozitivní výhled růstu americké ekonomiky, který je ve shodě s dalším postupným zvyšování sazeb. Na zodpovězení případné otázky, zda by centrální banka mohla přistoupit k rychlejšímu utahování měnové politiky, bude podle nás potřeba posečkat na další data.

To potvrzuje i samotné očekávání trhu. Overnight index swap (OIS) i nadále naznačuje k posledním letošnímu zasedání Fedu (19. prosince) celkem tři kola úrokových hiků o velikosti 25 bazických bodů, přičemž k tomu prvnímu by mělo dojít již v březnu (21.3.). To samé pak vyplývá i z Fed fund futures agentury Bloomberg, které se aktuálně nachází na úrovni 2,8 oproti 3 očekávaným kolům zvyšování sazeb.



Pokud se zaměříme na evropské dění, klíčovým fundamentem budou bezpochyby italské volby, které se odehrají v neděli 4. března. V Německu pak bude pokračovat hlasování sociální demokracie (SPD) ohledně možné koalice s konzervativní unií CDU/CSU, přičemž termín posledního odevzdání hlasů je pátek 2. března.

Co se týče dnešního dne, dočkáme se vstoupení několika představitelů Fedu i ECB, kde tím nejsledovanějším bude šéf ECB Mario Draghi hovořící před Evropským parlamentem v 14:00. Ten by se vedle hodnocení vývoje evropské ekonomiky, kde v poslední době, jak například ukázaly ECB Minutes, hraje roli především silné euro, mohl zaměřit i na otázku dění v Lotyšsku, kde byl vinou podezření ze žádosti o úplatek zadržen šéf lotyšské centrální banky Ilmars Rimševičs.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,232 EURUSD. Během dnešního dne by se jeho kurz měl pohybovat v rozmezí 1,226-1,235 EURUSD.*

Koruna se po pátečním oslabení stále obchoduje nad hranicí 25,35 za euro. Dnes nás v ranních hodinách čekají ukazatele spotřebitelské a podnikové důvěry a jejich souhrnné vyjádření. Jejich dopad na kurz domácí měny by však měl být minimální.

Během dalších dní se pak dočkáme indexu cen výrobců za leden (středa), indexu PMI segmentu průmyslu (čtvrtek) a zpřesněného odhadu HDP za 4. kvartál (pátek).

Koruna se obchoduje na 25,35 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,28 až 25,37 EURCZK, ve dvojici s dolarem pak od 20,50 až 20,66 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.