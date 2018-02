Čtyři trendy v ETF fondech, které je prý dobré sledovat

Které trendy v burzovně obchodovaných fondech (ETF) letos sledovat? Finanční skupina Natixis má seznam čtyř vývojových proudů pro letošní rok, které by investoři do tohoto populárnějšího investičního nástroje neměli opominout.

Společnost očekává, že kolísavost na trzích bude letos vyšší než loni. Vidět jsme to mohli už na přelomu ledna a února. Takzvaný index volatility VIX, nazývané také „index strachu“, povyskočil až na nejvyšší hodnoty za půldruhého roku a i přes ústup zpět zůstává podle úterních zpráv o téměř polovinu vyšší než dlouhodobý průměr. Příčiny letos očekávané vyšší volatility přitom mohou přijít z různých směrů: Od možného politického rizika přes relativně rozšířené valuace na akciových trzích po případné vedlejší účinky vyšších úrokových sazeb v USA.

S tím souvisí pokračující zvyšování úrokových sazeb a utlumování kvantitativního uvolňování v USA. Americká centrální banka (Fed) již loni naznačovala pozvolné zvyšování úrokových sazeb a vyfukování své bilance, tedy zbavování se vládních cenných papírů, které nakoupila v rámci programu kvantitativního uvolňování. Americká banka Goldman Sachs počítá s více než 95procentní šancí, že Fed v březnu zvedne sazby. A právě trend rostoucích úrokových sazeb je něčím, co by investoři měli pozorně sledovat a brát v potaz, když se rozhodují o tom, kam uložit svoje aktiva, domnívá se Natixis. Podle jejího názoru budou investoři nadále dávat přednost raději dluhopisům s krátkou splatností a ETF fondům, které jsou s nimi provázané. Důvod? Především snaha zajistit, že za předpokladu rostoucích sazeb neskončí při splatnosti jistiny ve ztrátě.

Politická nestabilita je něčím, co bylo loni velkým strašákem, který byl nakonec relativně bezzubý. Ani letošní rok není zdrojů politické nejistoty zcela prostý. Německá vládní koalice přichází na svět za velkých porodních bolestí. V úterý začali němečtí sociální ve vnitrostranickém referendu rozhodovat o tom, jestli znovu vstoupí do velké koalice s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Výsledek hlasování je ale nejistý. Dozvědět bychom se ho měli 4. března, kdy se konají volby v Itálii. Pokračuje také jednání o brexitu, jehož možné dopady na britskou a evropskou ekonomiku konkrétní obrysy pořád nemají. Ve Spojených státech pokračuje vyšetřování údajného ruského vměšování do prezidentských voleb z roku 2016, zatímco jejich tehdejší vítěz, nynější pán Bílého domu Donald Trump razí při výkonu prezidentského funkce styl, který by někteří mohli považovat za nekonvenční. I to jsou faktory, kvůli kterým Natixis radí opatrnost.

Vývoj v otázce aktivně spravovaných netransparentních ETF fondů je další záležitostí, která by podle společnosti neměla unikat ze zřetele. Situace je taková, že veškeré aktivně spravované ETF fondy musejí na denní bázi zveřejňovat svůj holding, a tím dávat investorům potenciálně možnost, aby správcům fondů nahlíželi pod pokličku. Investoři by je pak v obchodování mohli předejít. Někteří správci aktiv tak od loňského roku bojují u amerických regulátorů za možnost aktivně spravovaných netransparentních ETF, a jejich počet by mohl narůstat.

