Zavedení nových sazeb daně z příjmu, zrušení superhrubé mzdy a nižší pojistné pro živnostníky. (Alena Schillerová)

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Zavedení nových sazeb daně z příjmu, zrušení superhrubé mzdy a nižší pojistné pro živnostníky. To jsou návrhy ministerstva financí. Právě úprava daní byla před sněmovními volbami pro hnutí ANO jedním z těch hlavních témat. Kam až bude muset ustoupit, pokud vznikne koaliční vláda? A kolik nás bude stát brexit? Zeptám se ministryně financí Aleny Schillerové, která je hostem Interview ČT 24. Dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vláda je v demisi. Připravuje změny v daních. Není to zbytečná práce, když bude nová vláda a bude nutné dělat kompromisy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Museli jsme přijmout balíček na rok 2019. Zejména z toho důvodu, že tam máme celou řadu věcí, které musíme implementovat na základě předpisů Evropské unie a protože jsme otevřeli i zákon o dani z příjmu, tak jsme se rozhodli nečekat a dosáhnout toho, že se sníží daně už od 1. ledna 2019. Proto jsme se rozhodli udělat ty úpravy na příjmových daních, které jsme předložili.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Andrej Babiš včera jednal s novým vedením sociální demokracie, která jako jednu z těch svých priorit má taky daně, a to daně sektorové a daně progresivní. Jste připraveni na nějakou ústupovou variantu v případě, že to bude ta koalice, která vznikne, protože Andrej Babiš sám říkal, že to je vlastně jediná koalice, která je teď na stole. Tedy vláda se sociální demokracií podporovaná KSČM. Tak, máte nějakou variantu B, když teda už máte nějaký návrh hotový, ale víte, že tam zřejmě nějaký ústupek budete muset udělat se sociální demokracií.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ta jednání začala včera. Úplně prvotní, já nemám ještě žádné oficiální informace. Bylo to takové předložení vzájemných variant. Já ale nepředpokládám, že bychom chtěli jít cestou zvyšování daní. Protože hnutí ANO už ve volebním programu deklarovalo, že nebude zvyšovat daně. To je úplně základní mantra. Takže si myslím, že budeme muset o tom jednat. Já nejsem součástí vyjednávacího týmu, takže samozřejmě budu se o tom bavit s panem premiérem i s dalšími kolegy ve vládě, ale já nebudu podporovat rozhodně zvyšování daní.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Prezident Miloš Zeman by uvítal, kdyby nová vláda, která už bude mít důvěru, vznikla do letních prázdnin. Pokud by vás Andrej Babiš oslovil, abyste pokračovala v té své práci, kývnete mu na to?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Pokud by mě Andrej Babiš oslovil, a to říkám, je zcela na něm, tak bych rozhodně chtěla pokračovat v té práci. Už jsme tam spoustu práce udělali a děláme na dalších věcech, které jsou velmi důležité pro tuto zemi, takže bych viděla kontinuitu ve své práci.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A jak byste se vnitřně srovnala s tím, že 70 let po vítězném únoru byste byla ve vládě, kterou podpoří komunisti? Žádné dilema?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Je potřeba počkat, jak to dopadne.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, ale kdyby ta varianta nastala, protože to je jedna z těch variant, které jsou a vy byste se do takové vlády dostala, neměla byste žádné vnitřní dilema s tím?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Tak zaprvé, jak se vyvíjí ta jednání, sama jste to říkala před chvílí, komunisté nebudou ve vládě. Pokud by to tak dopadlo a samozřejmě musíme vyčkat, tak by tam byla jakási tichá podpora. A já si myslím, že je především důležité dojednat program a pokud prostě ten program bude odpovídat tomu, co chceme a pro mě základní věc je nezvyšovat daně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Takže s tím žádný problém nemáte.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Takže s tím problém mít nebudu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Je český daňový systém složitý? Kdybyste ho měla oznámkovat od jedničky do pětky, jako ve škole, prošel by vůbec?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Tak prošel by určitě. Máme i složitější daňové systémy, ale nejsem s tím spokojená. Je složitý. Je určitě složitý a co dlužíme našim poplatníkům, tak je to jeho zjednodušení. Kdybych ho měla oznámkovat, ať vám neuhýbám z té otázky, tak by mu dalo něco mezi dvojkou a trojkou.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Člen rady unie daňových poplatníků u nás v Otázkách Václava Moravce řekl, že vaše návrhy na změny v daních stejně budou tisíckrát novelizovány a nakonec to dopadne tak, že se v tom my daňoví poplatníci ztratíme. Máme se bát?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ne, určitě nebojte se. Pokud budu u toho, tak udělám všechno pro to, aby nebyly tisíckrát novelizovány. My vedle toho, že připravili jsme balíček a byli jsme nuceni ho připravit a proč také ne. Proč nesnížit lidem daně už od 1. ledna 2019? To snížení, které jsme připravili na příjmových daních, je největší za posledních deset let a vedle toho připravujeme nový zákon o dani z příjmu. Samozřejmě ještě na něm budeme muset zapracovat. Bude muset být podroben politickým debatám, takže určitě nebude součástí právního systému od 1. ledna 2019, takže nechtěli jsme ztrácet čas.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Daň z příjmu u fyzických osob je teď 15 %, fakticky je to 20,1 % protože to se počítá z té superhrubé mzdy, kterou vy chcete zrušit. Plánujete zavést dvě pásma 19 a 23 %. Proč to zase jsou dvě pásma, proč to není jedno, které by bylo pro všechny stejné? Proč ta soustava není prostě jednoduchá s jedním číslem?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Tak řekla jste to velmi správně. Ta superhrubá mzda se týká jenom zaměstnanců. To znamená oni dneska zaměstanci, to byla taková ta složitá konstrukce, která se zavedla někdy v roce 2008. Sice se řeklo, že máme 15% zdanění, ale nebyla to pravda, protože se počítalo základ daně ze super hrubé mzdy. Navyšovalo se to o 34 % zaplaceného pojistného zaměstnavatele, ať to nekomplikuji, což v podstatě je 20,1 %. My jsme tu superhrubou mzdu chtěli zrušit už v minulém volebním období. Nakonec bylo to i v koaliční smlouvě, ale nebyly na to podmínky. Pokud by se to jenom zrušilo a zavedla daň 20,1 co to má za význam? Byla by to kosmetická administrativní změna. My jsme to chtěli udělat v okamžiku, kdy si budeme moci dovolit daň snížit a to děláme teď.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, ale jsou teda ty sazby dvě, proč by nemohla být jenom jedna jediná?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Vysvětlím. To znamená, že co se týče zaměstnanců, tak v podstatě oni dneska mají v podstatě daň 20,1 %. Snižujeme na 19 % a pak existuje ještě takzvaná solidární přirážka, to znamená u lidí, kteří mají příjem vyšší než čtyřnásobek průměrné mzdy. Dám příklad za rok 16 je to asi 112 tisíc, tak do těch 112 tisíc máte teď vlastně tu nižší daň, takže měli byste na příště těch 19 % a co přechází, tak tam se dodaňuje vlastně tou 7% přirážkou. Tu my rušíme také. Je to administrativní komplikace. To souvisí s tím zjednodušováním. A tam to efektivní zdanění je 23,37 %, takže tam to snižujeme na 23 %. To už je víceméně malé snížení, protože to je jediné, co si můžeme dovolit z hlediska státního rozpočtu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Takže jediná sazba daně prostě nemůže být.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Nemůžeme si to dovolit z hlediska státního rozpočtu. V podstatě...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Takže je nastaven špatně státní rozpočet?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ne, ne.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Když máme deficit 50 miliard, je to vhodná doba na to, aby se snižovaly daně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Je to určitě vhodná doba, protože my ty daně velmi dobře vybíráme. Růst daní v příštím roce plánujeme kolem 4 %, což znamená, že si toto můžeme dovolit. Toto všechno bude stát, ale toto není jediná změna. My samozřejmě musíme to kompenzovat i osobám samostatně výdělečně činným. Bavíme se převážně o těch zaměstnancích, to znamená živnostníkům, podnikatelům, fyzickým osobám, tak 19 % oni mají 15 %.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

K tomu se vrátíme. Pojďme teď k těm dvěma sazbám. Jak se ty sazby vypočítají, aby právě jste došli k číslu 19 a 23. Jak jste se k němu dobrali? K těm dvěma číslům?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Tak číslo 23. My jsme si spočítali, kolik je vlastně dneska efektivní zdanění. U zaměstnanců je 20,1 a chtěli jsme snížit o jeden procentní bod, což je 5 % na dani. To je jeden procentní bod a počítali jsme, my se musíme vedle toho chovat vlastně i rozpočtově odpovědně. Ty změny včetně těch fyzických osob, ke kterým se vrátíme, jak říkáte, nás na veřejných rozpočtech budou stát ze státního rozpočtu 23 miliard. A těch 23 miliard zůstane v kapsách těch zaměstnanců a těch poplatníků. Víc si nemůžeme dovolit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře a když bysme to, co zůstane navíc těm lidem v kapse, měli ukázat třeba na každé tisícovce. My jsme spočítali, že by to mělo být na každé tisícovce 11 korun navíc. Je to tak?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Může to tak být. To nemám teda opravdu spočítané, kolik by to bylo na každé tisícovce. Já mám celou řadu jiných příkladů.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak nám dejte jeden příklad, který jestli máte nějaký příklad, kdybyste nám řekla, že beru tolik a ušetřím tolik.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

To vám ráda řeknu. Já to mám spočítané od 15 tisíc. Máte plat třeba 25 tisíc. Tak, v podstatě daň máte nyní 2955, po změnách jí budete mít 2680, takže ušetříte měsíčně 275 korun.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře a když lidem zůstane teda víc peněz v peněženkách, tak to někde v tom rozpočtu musí chybět. Čím to zalepíte tu díru?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Tak, tuto díru zalepíme tím, že lépe vybíráme daně. My počítáme růst daní o 4 % vyšší zhruba, že je 4% růst daní a to pokryjeme tuto díru, jak říkáte.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře. A co když se stane, že ekonomika neporoste, daně se vám nebude dařit lépe vybírat, co se stane potom? Jste připraveni i na tu variantu, nemůže se třeba stát, že z lidí ty peníze vytáhnete jinak? Třeba tím, že zrušíte nějaké odečitatelné položky a že vlastně fakticky ti lidé budou do toho systému pořád platit stejně, protože vám to nebude vycházet? Nemůže se to stát?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Teď se to určitě nestane. My samozřejmě máme.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Teď a to je jak dlouhý horizont?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

My máme makroekonomické prognózy zhruba na dva roky. Ekonomický růst daní počítáme také zhruba na dva roky.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Takže příští dva roky můžete zaručit, že určitě nikdo nezaplatí víc a nebo stejně jako teď, pokud tedy projde ta změna, kterou vy navrhujete.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Určitě. My dokonce tady v tom daňovém balíčku nerušíme, ani neuvažujeme o žádném zrušení žádných odčitatelných položek. To není žádná změna.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A byla by to cesta zrušení těch odečitatelných položek, kdyby se opravdu nedařilo naplnit ty vaše předpoklady nebo byste museli zvyšovat ty daně i opticky těmi sazbami?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Tam je strašně moc kdyby. Pořád se bavíme o té příjmové stránce. Máme také výdajovou stránku. Musíme se bavit také prostě o věcech, jako jsou nespotřebované výdaje, kterých máme dneska asi 167 miliard. Včera jsme se o tom začali na vládě bavit, takže my musíme to brát jako jeden komplex. Vláda si musí říct, jaké má priority, kde na ně vezme. Budeme teď sestavovat rozpočet roku 2019. My se nebavíme jenom o těchto daňových změnách. Ty my pokryjeme. To o tom není vůbec pochyb. Bavíme se o tom, že chceme navyšovat důchody docela zásadním způsobem.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ano, a ten zásadní způsob, to mě zajímá. Víte vy, že na to budete mít peníze? Na ty sliby, které teď slyšíme a co třeba říkáte na návrh sociální demokracie, že by chtěla proplácet ty dny nemocenské první, na to je rozpočet nachystaný? Mohl by to zvládnout?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Tak s tím zatím nepočítáme. Samozřejmě já jsem to zaznamenala v médiích. Určitě to bude předmětem dalších jednání. Zaznamenala jsem to asi včera nebo předvčerejškem. Je to úplná novinka. Nemáme to ani spočítáno. Primárně bychom na tom spolupracovali s MPSV, čili to teď v tuto chvíli.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Důchody máte spočítané?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ano, ty máme spočítané. Ty máme spočítané. Je to zhruba valorizace. S tou se počítá ve státním rozpočtu. Ta valorizace od 1. ledna 2019 vychází zhruba na 598 korun. Ta pevná část je 210 a pak je tam procentuální navyšování. Je to asi 598 korun, čili necelých 600. A v tuto chvíli v meziresortním připomínkovém nebo po meziresortním připomínkovém řízení čerstvě asi dva dny je návrh z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, kde chtějí vlastně změnit výpočet. To se počítá z poloviny průměrné mzdy a ještě z dalších, to nechci vás unavovat detaily. Chceme ten valorizační rámec změnit o 1 %, v důsledku čehož by důchodci získali dalších 320 - 330 korun měsíčně, takže by se důchody navýšily zhruba o nějakých v průměru 918 korun měsíčně. To je pro nás priorita.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Řekněte mi, jak se vám takhle pracuje, když jste v demisi a víte, že přijde někdo nový, možná nebo že ta vláda bude muset dělat nějaké ústupky. Vy to tady máte nachystané, pak někdo přijde a řekne, ale takhle to nebude, pokud s námi chcete vládnout. Není to opravdu jako zbytečná práce?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ne, ta práce určitě není zbytečná. Prostě my pracujeme tak, jako bychom měli dál pokračovat.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ale nebudete.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Třeba nebudeme.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vláda už je teď momentálně v demisi.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Jasně, s tím já počítám, ale musíme pracovat. Máme ty legislativní lhůty, legislativní proces trvá rok. My nemůžeme prostě čekat, až ta vláda získá důvěru a začít pracovat. Musíme o tom potom dále jednat, domlouvat se, ale toto jsou všechno věci, které jsou pro hnutí ANO docela zásadní.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A co je vaším cílem pro rozpočet roku 2019, pokud byste ho připravovala? Byl by schodkový, vyrovnaný nebo přebytkový? Co byste chtěla, aby byl?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Tak my máme schválený rozpočet s 50miliardovým schodkem. Ten se schválil vlastně na rok 2019 a teď startují čerstvě práce na tom rozpočtu, na těch parametrech. Budeme o tom jednat na vládě. Už jsme začali včera se bavit o těch nespotřebovaných výdajích. To je prostě docela důležité a zásadní téma. A protože musíme komunikovat a ta komunikace mezi námi je velmi dobrá. To znamená my se musíme domlouvat a říci, jaké jsou priority. Toto jsou naše priority. Na ty z rozpočtu dáme. Pak se mě ptáte na můj cíl jako ministryně financí. Mít, pokud možno vyrovnaný státní rozpočet a pokud bude schodek, tak dodržovat to, že nebude vyšší než kapitálové výdaje z investičních než prostě když investujeme z tuzemských zdrojů. A samozřejmě pokud chceme hodně investovat, potřebujeme infrastrukturu, potřebujeme bydlení a pokud budeme investovat, tak samozřejmě ty nůžky se nám trošku otevřou, ale nesmí to překročit vlastně výši těchto tuzemských investic. To je můj cíl.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pojďme teď k těm živnostníkům, kterým chcete ulevit tím, že tři čtvrtiny pojistného si budou moct započítat do výdajů. Není to už jako složitá matematika? Pojďte nám to vysvětlit na nějakém příkladu. Vy jste uváděla nějaký příklad třeba řezníka. Kolik ušetří a jak to udělá?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

My jsme samozřejmě přemýšleli o tom, jak to udělat, abychom to osobám samostatně výdělečně činným, fyzickým osobám kompenzovali. Živnostníkům nebo dalším, mám tady příklad advokáta, řezníka, soudního znalce. Já vám uvedu pár příkladů. No a napadl nás tento systém. Prostě umožnit, tím, že oni teď budou mít 19 % daň a do teďka mají 15. Samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že oni k tomu, jak ti zaměstnanci, tak ti živnostníci k tomu platí ještě velmi vysoké sociální a zdravotní pojistné. Ti živnostníci, kdybych to vzala v celku, až nějakých 45 %. A my jsme si řekli, že toto by mohla být ta cesta, aby se jim to kompenzovalo zhruba ve stejné výši, protože nemůžeme na ně samozřejmě zapomenout. Tak jsme se rozhodli, že uděláme tuto variantu. Umožníme jim tři čtvrtiny toho pojistného započíst do výdajů, tím oni si sníží základ daně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Zvládne to spočítat každý?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Zvládne. Každý to zvládne. A dneska to dělají různé softwary a tak dále. To se nastaví. Zaprvé už máme celou řadu příkladů na stránkách ministerstva financí, takže už se mohou podívat. Ptala jste se mě na příklad, tak já tady mám třeba toho řezníka. Má příjmy měsíčně 40 tisíc. Výdaje má 32 tisíc, samozřejmě musíme ještě zohlednit jaký má paušál, že ho může mít výdajový paušál 80 %. Má 50% pojistný, takže má to minimální a on v podstatě zrovna tenhle příklad v podstatě platí nula daň, protože on uplatní odčitatelné položky a další věci. Tak bude platit dál nula a bude platit pojistné ve stejné výši, tak to zrovna není úplně ideální příklad. Vezmu třeba advokáta, který má měsíční příjmy 140 tisíc, měsíčně má 40% paušál, takže má ty měsíční výdaje asi 33 tisíc. Platí pojistné zase to minimální, to znamená 50 %, takže dneska platí celkem i s pojistným daň i pojistné 36 704. Na příště, když uplatní ty dvě třetiny, tak bude mít 34044, takže celková odvodová zátěž mu klesne o 2660 měsíčně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Změna by měla přijít i pro lidi, kteří pronajímají byty. Mají to jako hlavní příjem. A z toho nemusí platit to sociální a zdravotní pojištění, a pro některé to bude znamenat ve výsledku až 60% navýšení. To se týká těch, kteří by měli za ten rok 1,5 milionu. A řekněte mi, proč tuhle změnu děláte? Míříte tím na RNB?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ne. Určitě ne. Já to zase vysvětlím. Vy mluvíte o lidech, kteří mají příjmy z pronájmu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

To jsou hlavní příjmy tedy, musí to být.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

No, to jste úplně správně teď trefila hřebík na hlavičku. Máme asi 340 tisíc fyzických osob, které mají příjmy z pronájmu. A z toho zhruba jenom 2 % z celkového počtu poplatníků, jsou ti, kteří nemají vedle toho ani příjmy ze zaměstnání, ani z podnikání. Jediné příjmy. Třeba v restituci získali, to je jedno. Prostě nepracují, ani nepodnikají, jsou to jejich jediné příjmy. Těchto osob jsou asi 2 % a já jsem si nechala udělat takovou makroekonomickou analýzu. A v podstatě z těch fyzických osob, které mají pouze příjmy z pronájmu, tak daň platí 10 tisíc lidí. Protože ti ostatní mají, uplatní tam prostě různé odčitatelné položky a tak dále a tím pádem jim tam daň nevyjde. Takže 10 tisíc lidí platí nějakou daň. Nevím, jako velkou, protože těmhle údajům se prostě nedostanu a to je opravdu tak marginální skupina, zase jste správně poznamenala, že oni nikdy ani před tím, ani teď neplatí žádné sociální a zdravotní a to ti živnostníci mají dalších 45 %.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A sdružení majitelů domů varuje, že porostou i nájmy, a to až o 10 %. Toho se nebojíte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ne, já se toho vůbec nebojím. Právě proto, jaká je to marginální skupina. To vůbec nemůže ovlivnit trh s těmito nájmy. V žádném případě.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak zmínkou o pronajatých bytech jsme se lehounce dotkly sdílené ekonomiky, lehounce. Mě zajímá váš osobní názor na Uber. Jak by měl Uber fungovat? Mělo by to být tak, že by řidiči, kteří jezdí pro Uber, měli mít stejné podmínky jako ti taxikáři?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Určitě. 100%. Dneska už existuje rozhodnutí soudního dvoru Evropské unie, který naopak říká, že to je taxislužba. To znamená z pohledu resortu ministerstva financí, primárně finanční správy je nám úplně jasné, jak je zdanit. To znamená, jsou to klasické příjmy podle zákona o dani z příjmů a jediný problém tady té sdílené ekonomiky, ať už se bavíte o Uberu nebo ať už se bavíte o AirBNB je zásadní ten, že my potřebujeme informace. To znamená i finanční správa potřebuje informace. Třeba u Uberu získala je asi do roku 15 a provádí tam poměrně širokou kontrolní akci na ty roky, kde může vlastně vyměřovat ve všech krajích. Takže tam probíhá velká celonárodní kontrolní akce Uberu. A v podstatě, ale potřebujete informace dál. My jako Česká republika jsme prosadili za estonského předsednictví, což bylo minulý půl rok, pololetí druhé pololetí roku 2017, aby se projednávalo sdílení těchto informací. Ty firmy jsou, ať už mluvíte o Uberu nebo mluvíte o RBNB to jsou zahraniční firmy. My potřebujeme ta zdrojová data, protože my to umíme zdanit. My nepotřebujeme žádnou legislativu novou. My víme, jak zdanit pronájmy, že tam je daň z příjmu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, takže se to bude řešit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ano, řeší se to.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Jela jste někdy Uberem?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ne.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

V prvním čtení ve sněmovně prošla novela daňového řádu, podle které by mohla finanční správa žádat po bankách citlivější informace o klientech. Banky, advokáti a daňoví poradci by museli správci denně poskytnout o svých klientech údaje, které definuje zákon o boji proti praní špinavých peněz. Nevlamujete se tím do bankovního tajemství, jak tvrdí opozice? Protože vy jste to implementovali kvůli nějaké evropské směrnici, ale ta uvádí, že ty informace by se měly sdílet při mezinárodní daňové spolupráci a vy jste šli nad rámec té směrnice. Proč?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Já to vysvětlím. To je takzvaná směrnice Dac 5. Já se budu snažit být co nejjednodušší. Tam, my dneska máme určité povinné osoby, které jsou vyjmenované v takzvané ve směrnici o praní špinavých peněz. Ty už dneska okruh informací sdělují finančně analytickému úřadu. To už funguje. A tady ta směrnice Dac 5, kterou jsme byli povinni implementovat, tyto informace na příště budou sdělovány i správcům daně, to znamená finančním úřadům. To znamená tyto stejné povinné osoby, tento stejný rozsah informací, které už jsou, nakonec ti správci daně už si je dneska mohou i vyžádat.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, ale pojďme k té mezinárodní daňové spolupráci. Vy to chcete uplatnit i uvnitř toho státu. Proč, co je státu do toho, kolik já mám na účtě, kolik komu plstím, když řádně platím daně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

A to jste řekla velmi správně. Když řádně platíte daně. To znamená tyto informace ten správce daně bude získávat pouze tehdy.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A to je v tom zákoně napsáno?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Ano. Bude je získávat pouze tehdy, když povede daňové řízení, povede správu daní a osvědčí oprávnění a důvody, proč ty informace potřebuje.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře. Může se stát, že něco podobného jako je u těch příkazů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Nestane se.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Můžete to zaručit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

No to zaručíme.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře. Paní ministryně, pojďme ještě k tomu brexitu, protože to jsme slíbili na začátku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Je tam řadu pojistek, aby se ty informace vyměňovaly mezi orgány komory. Mezi Generálním finančním ředitelstvím a hlavně u těch komor, advokátní, komora exekutorská, notářská, komora daňových poradců. Tak tam jdeme pouze v rámci implementace.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pojďme se teď podívat na to, co bude Českou republiku stát brexit, protože vy sama říkáte, že nejspíš budeme muset posílat víc peněz do Evropské unie. Andrej Babiš úplně tak moc se mu to nelíbí. Tak, co nás to bude stát a jestli je nějaká jiná varianta než vyšší příspěvek do Evropské unie.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

No, já samozřejmě vám nemohu říct žádné částky. Evropská komise předloží návrh rozpočtu na ta příští léta, předloží ho v květnu letošního roku. Dneska v podstatě je to asi 1 % celkového HND. Tam se to počítá, to je HND hrubý národní důchod. Celý ten rozpočet Evropské unie, je to nějakých 150 miliard eur a očekává se, že by Evropská komise mohla předložit to procento o desetinku větší, možná 1,1 %

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A to by znamenalo pro Českou republiku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

To by znamenalo, Česká republika se dneska podílí, my jsme čistí příjemci, to znamená pořád dostáváme více než platíme a to docela dost zásadně, když si představíte.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

To nemusíte ta čísla. Řekněte mi, co to bude stát, když to tak dopadne, že budeme muset přispívat víc o nějakou tu desetinku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

To vám nedokážu ještě úplně přesně říct. Vezměte si, že když odejde Velká Británie, tak to bude znamenat propad nějakých 13 miliard euro. To je obrovská částka. To znamená, že jestliže my se dneska podílíme procentem nějakým 1,25 % v podstatě na tom celkovém, tak je otázka, já si myslím, že bude boj o každou desetínu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A je varianta méně brát z Evropské unie? Je to vůbec průchozí za situace, kdy je spousta firem závislých na dotacích, dejme tomu třeba i Agrofert je příjemce evropských dotací. Byla by taková varianta pro vás průchodná, abysme méně brali?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Tak, ono to postupně nastane. Samozřejmě nebude to v nějakém dalším časovém horizontu, že budeme prostě méně brát z Evropské unie. Já jsem byla na ekofinu před včerejškem a řešili jsme tam otázku rámců a musíme si říct, co je pro nás priorita. Kohesní politika, strukturální fondy, to znamená to je nepřekročitelné a musíme prostě o toto maximálně usilovat. Takže jednání začínají, uděláme všechno pro to, abychom platili co nejméně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Říká ministryně financí v demisi Alena Schillerová. Děkuju za to, že jste přišla do Interview ČT 24.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/

Já děkuji moc za pozvání.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vám, vážení diváci děkujeme za pozornost. Podívejte se na Události. Hezký večer.

