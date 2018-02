E2017 - Největší evropský zbrojní koncern BAE Systems

Autor: Ing. Libor Stoklásek, MBA

Společnost BAE Systems během včerejšího dnes oznámila výsledky za rok 2017, zde je to nejdůležitější, co byste měli vědět.

Největší evropský zbrojní koncern, britská společnost BAE Systems, dosáhla celkový čistý zisk 854 milionů liber (1,19 mld. dolarů), což je 6,5% meziroční pokles a nedosažení očekávaného zisku 1,1 milionu liber, který měla podle konsenzu založeného na odhadech jedenácti analytických domů společnost reportovat. Slabší zisk odráží snížení hodnoty divize kybernetické bezpečnosti společnosti. Zisk před úroky, daněmi a amortizací (EBITDA) dosáhla na 2,02 mld. liber, při konsenzu 2 mld. liber.

Příjmy společnosti dosáhly na 18,32 mld. liber, což představuje meziroční nárůst o 3 %. Včetně majetkových účtů výrobce zbrojní techniky dosáhl na tržby v hodnotě 19,63 mld. liber, což je meziroční nárůst o 3,2% a to především vlivem vývoje měnového kurzu. Analytické domy očekávaly tržby ve výši 19,6 mld. liber.

Společnost BAE Systems je jedním z hlavních partnerů amerického Pentagonu. Tudíž se očekává, že díky novému plánu na růst výdajů do zbrojního průmyslu v USA, dojde ke zvýšení počtu zakázek nejen v roce 2018, ale i v následujících obdobích. Více než třetina příjmů společnosti plyne ze zakázek s americkým partnerem.

Co se týká nákladů, BAE Systems hodlá restrukturalizaci společnosti, kterou představila už minulý rok v říjnu. Mělo by se jednat zejména o snížení dvou tisíc pracovních míst a zpomalení výroby trysek do bojového letounu Eurofighter Typhoon.

Eurofighter Typhoon je dvoumotorový víceúčelový letoun s delta křídlem a kachními plochami, navržený a postavený konsorciem společností Alenia Aeronautica, BAE Systems a EAD. Projekt je řízen NATO Eurofighter and Tornado Management Agency, která je hlavním zákazníkem.

Dne 17. srpna 2007 vzlétly dva Typhoony poprvé proti ruskému bombardéru Tupolev Tu-95, který se přiblížil k vzdušnému prostoru Británie. Podobných vzletů, při kterých je třeba eskortovat ruská letadla, se od té doby uskutečnily stovky. Obzvláště mnoho vzletů na zajištění vzdušného prostoru se konalo v letech 2014 - 2015, kdy se aktivita ruského letectva výrazně zesílila.

Dne 21. března 2011 se začalo deset Typhoonů podílet na udržování bezletové zóny nad Libyí. Už o tři týdny na to se britské Typhoony zúčastnily poprvé ostrého bombardování pozemních cílů. Dne 12. dubna 2011 úspěšně shodily přesně naváděné bomby typu GBU-16 Paveway II na vojenská vozidla Kaddáfího jednotek.

Společnost Lockheed Martin se angažuje v rozhovorech s vládou Spojeného království, které by měly držet letouny F-35 Lightning II a Eurofighter Typhoon v srdci bojové flotily RAF nejméně do roku 2040. Akcie společnosti reagovaly na výsledky hospodaření v USA propadem o 2,58 % k ceně 32,90 dolarů. V Londýně akcie klesly k ceně 585 liber za akcii.

