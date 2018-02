Akcie firmy Snap pohořely kvůli tweetu americké hvězdy z reality show

Akcie Snapu jsou na cestě k nejhoršímu týdnu od listopadu 2017. Ve čtvrtek se propadly až o 8 procent poté, co Kylie Jenner, hvězda z americké reality show na Twitteru uvedla, že po změnách ve vzhledu této aplikace už Snapchat nepoužívá.

Tento tweet jen přilil olej do ohně. Citigroup tento týden snížila doporučení na Snap právě kvůli zmíněným změnám designu. A Reuters včera informoval, že generální ředitel Snapu Evan Spiegel dostal loni 637,8 milionu dolarů jako celkovou kompenzaci poté, co společnost vstoupila na burzu. Tato suma představuje třetí nejvyšší roční výplatu, kterou kdy firemní ředitel obdržel.

Vývoj akcií Snap v tomto týdnu. Zdroj: Google Finance

Evan Spiegel původně ohlásil úpravu podoby služby v listopadovém dopise investorům. Sliboval, že firma provede kroky k tomu, aby používání aplikace zjednodušila. Ale od té doby, co Snap nový design spustil, se jen snaží odrážet vlnu kritiky, mimo jiné i proti petici „Odstraňte nový update na Snapchatu“.

Podle Giny Sanchez, výkonné ředitelky Chantico Global, může právě změna vzhledu bránit akciím Snapu v jejich zotavení. „Vždy jsem byla ohledně Snapu skeptická, protože je podle mě těžké na něm vydělávat,“ vyjádřila se Sanchez ve čtvrtek. „Samozřejmě, že to, na co Kylie Jenner reagovala, byla změna vzhledu této aplikace, která zjednodušuje, nebo alespoň umožňuje Snapu pokusit se finančně prosperovat,“ dodala.

Sanchez poznamenala, že komentář Kylie Jenner oslovuje typické uživatele Snapchatu, a to může akciím pěkně zavařit. „Samozřejmě, že skupina, která ho používá, což jsou 18 až 24letí, to budou nesnášet. Mají rozsah pozornosti komára,“ dodala. „Myslím si, že to bude problém, protože se budou muset přesunout na starší skupinu, a nejsem si jistá, že to vyjde. Myslím si, že to bude risk.“

Matt Maley, akciový stratég u Miller Tabak, říká, že je ještě příliš brzy odhadovat, kam Snap míří. Podle Maleyho byla hranice 17 dolarů technickou rezistencí, kterou se podařilo prorazit, a teď se teprve zjišťuje, co se bude dít dál. Pokud by ale akcie znovu klesly pod 17 dolarů, mohl by to být pro Snap problém, říká Maley.

Dalším problémem je, že investoři hodně investovali na short proti Snapu, což hodně ustalo poté, co akcie vystřelily o 47 procent po zveřejnění výsledků. „Takže sledujte hranici 17 dolarů. Pokud se propadne, pak to bude problém.“

Zdroj: CNBC, Reuters