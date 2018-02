Časté chyby v účetnictví ve firmách

Většina společností má svou vlastní účetní, která obstarává finanční chod firmy. Ať už jde o vystavování faktur, účtování výnosů a nákladů, výpočet mezd, cestovní příkazy, vedení evidence nebo podávání kontrolního hlášení včetně přípravy podkladů pro zpracování přiznání k DPH Je toho samozřejmě víc, a proto není divu, že se i při rutinním procesu mohou objevit chyby.

Jaké jsou tak časté chyby v účetních operacích?

Zapomenuté nebo nedoúčtované doklady , které se k účetní nedostanou nebo je získá až se zpožděním. Nejčastěji jde o smlouvy, dodací listy, doklady k platbám kartou apod. S tím souvisí také často nedostatečná průkaznost účetních dokladů. Účetní obdrží např. neúplné inventurní soupisy, doklady k transakcím s vlastníky nebo pokladní doklady, které nemají souvztažnost k zaměření společnosti. Často se stává, že menší společnosti (s.r.o.) zapomínají na pořádání valné hromady a schvalování účetní závěrky. Je to právě účetní, která může na nedodané zápisy z valné hromady upozornit. Také špatně zpracovaná účetní závěrka bývá často důvodem k opětovnému otevření již vykonané práce. Nejčastěji se chyby dělají v inventurách, nesprávně či neúplně uvedených údajích v příloze v účetní závěrce nebo ve špatně uvedených pohledávkách a závazcích. S tím souvisí také špatně nastavené ocenění dlouhodobého majetku a pohledávek podle daní, např. odpisy firemních automobilů nebo osobních počítačů, či dokonce neprovedená inventarizace pohledávek, závazků a kapitálových účtů. A pokud neproběhne finální kontrola před odesláním např. datovou schránkou, problém je na stole. Nedostatky nebo chyby v účetních operacích mohou mít za následek správní sankce, nebo dokonce trestní stíhání. Bohužel se často stává, že nedostatky v účetnictví vyplují na povrch až v situacích, kdy dojde např. ke sporům mezi vlastníky nebo pojišťovna žádá průkaznou evidenci při pojistné události apod.

Najít dobrou účetní může být problém

Najít kvalitní účetní může být někdy problém. Při hledání by se měl proto každý zaměstnavatel zaměřit na klíčové faktory, mezi které patří důraz na zkušenost účetní a reference, nikoliv na výši mzdy. Součástí smlouvy by měl být doklad o jejím profesním pojištění a v neposlední řadě, by si měl potenciální zaměstnavatel zjistit, zda se účetní pravidelně vzdělává. Jen tak totiž bude mít jistotu, že jí neunikne legislativní novinka a jeho firma nespadne do problému.

Pro zaměstnavatele je tak výhodné spolupracovat třeba s certifikovanou účetní, protože ta je trochu jiná než “klasická” účetní. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že certifikovaná účetní usměrňuje obchodní nápady, investiční záměry zaměstnavatele a vyhodnocuje investice. Jednoduše řečeno má větší “drive” ve finančním řízení. Dále má znalosti z oboru práva, daní, auditu či oceňování. V základních záležitostech si tak poradí a rozpozná situace, kdy je vhodné přizvat odborníka. Vše výše uvedené obvykle zaručují profesní organizace, mezi které patří např. Komora certifikovaných účetních (KCÚ).

„Každému zaměstnavateli garantujeme, že účetní, kteří jsou sdruženi v naší organizaci, mají ověřenou praxi, absolvovali vzdělání v oblasti účetnictví s výsledkem ‘certifikovaná/ý účetní‘ nebo ‘účetní expert’, zároveň se dále vzdělávají v legislativních úpravách v námi organizovaných kurzech a seminářích,“ říká předseda Komory certifikovaných účetních Libor Vašek.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout také na to, že ze strany klienta je důležitá součinnost s účetní. Jedná se především o včasné předávání všech potřebných dokumentů, sdělování informací nejen o proběhnutých skutečnostech, ale i o budoucích záměrech firmy. Protože dobrá účetní často vyhodnotí dopady do nákladů vzhledem k pracnosti, daňovým nákladům lépe než lidé z byznysu.