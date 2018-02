Jan Kovalovský o tipu, jak investovat do atraktivních evropských bank a jejich dividend

V centru pozornosti investorů do evropského bankovního sektoru stojí v současnosti tři témata: regulace, sazby a aktuální ocenění. Optikou těchto tří klíčových témat vybrali analytici Patria Finance Branislav Soták a Ján Hladký celkem čtyři dlouhodobé investiční tipy. Díky spolupráci Patrie a ČSOB je nově možné do těchto bankovních jmen investovat skrze certifikát, který svou povahou navazuje na dříve vydané fondy Patria Selection I a II. Ty investorům přinášejí zajímavé zhodnocení. Více k aktuální investiční příležitosti říká Jan Kovalovský, Head of Online Sales a Marketingu v Patria Finance.

„Patria společně s bankou ČSOB připravila nový zajímavý investiční certifikát a věříme, že navážeme na úspěšnou sérii předchozích emisí certifikátů a fondů. V případě námi vydaných fondů Patria Selection I. mají klienti aktuálně 14% výnos, u fondu Patria Selection II je to zatím 4,4 %. V případě certifikátů emitovaných v druhé polovině minulého roku můžeme očekávat vyplacení ročního bonusu 5 respektive 7 %,“ shrnuje Jan Kovalovský.

Jaké jsou hlavní vlastnosti a výhody tohoto certifikátu?

V první řadě je to investice v českých korunách do zahraničních bankovních domů. Investor tak nemusí řešit měnové riziko. Dále pak ochranná bariéra 52 %. To znamená, že pokud bude průměrná hodnota koše v den ocenění roce 2023 vyšší, než 52 % počáteční hodnoty koše, investor má chráněnou investici tak, že mu bude vrácena celá zainventovaná částka a vyplacený bonus 25 %. K vyplácení bonusu může docházet v průběhu jednotlivých let. Pokud bude hodnota koše po prvním roce v den ocenění vyšší než 88 %, v dalším roce vyšší než 76 %, následně 64 %, bude každý rok vyplacen dodatečný bonus 5 %.

Jaká jsou rizika spojená s touto investicí?

Riziko je určitě nižší, než investice přímo do jednotlivých titulů. Je ale třeba zdůraznit, že se jedná o investici pro velmi odvážné investory. Stejně jako u jakéhokoliv jiného nástroje: mezi rizika patří riziko ztráty, likvidity, kreditní a úrokové riziko.

Jaké tituly jsou obsaženy v certifikátu?

Certifikát obsahuje čtyři bankovní domy. Prvním titulem je jedna z největších bank v Evropě - francouzská BNP Paribas SA. Ta působí v 75 zemích světa a patří mezi 10 největších bank na světě dle celkových aktiv. Druhou bankou je Credit Suisse Group AG, banka založená v roce 1856. Dalším titulem je italská UniCredti SpA se 147 tisíci zaměstnanci. Čtvrtým titulem je ING Groep NV, která vznikla propojením bankovní skupiny NMB Postbank Groep a největší holandské pojišťovny Nationale-Nederlanden.

Jaké jsou argumenty, proč si koupit certifikát postavený na evropských bankovních domech a proč právě teď?

Pro investici do bankovního sektoru a proč zrovna nyní hovoří zejména tři podstatné faktory. Prvním jsou sazby. Respektive očekávané zvyšování referenčních sazeb po vzoru Fedu a růst inflace, která posouvá výše sazby na dluhopisech s delší dobou splatnosti. Tím dochází ke změně sklonu výnosové křivky, jdoucímu ve prospěch evropských bank. V druhé řadě pak regulace, konkrétně blížící se konec navyšování kapitálových požadavků. Do třetice valuace.

Dle analytiků Patrie, konkrétně Branislava Sotáka, je valuace francouzských a italských bank značně podhodnocená v porovnání například s bankami skandinávskými, která jsou naopak na vrcholu ekonomického cyklu.

Jak lze do certifikátu investovat?

Investice je přístupná všem klientům Patria Finance. Případné založení účtu u nás je velmi snadné a rychlé, možné online, případně nám lze zanechat vzkaz na info@patria-direct.cz, zavolat na telefonní číslo 221 424 240. O vše se následně postaráme. Pak už lze jednoduše převést prostředky a zainvestovat.

S jakými dalšími investičními příležitostmi chcete letos přijít?

Investice do certifikátů je pro investory, připravené investovat větší částku. V březnu však také rozšiřujeme naší nabídku o pravidelné investice do ETF a ETC instrumentů. Naši klienti budou moci pravidelně a to od malých částek v řádu stokorun investovat do hlavních světových indexů, komodit, apod. Významnou výhodou bude možnost frakčního nákupu a nízké náklady. Jako výhodu lze také vnímat dostupnost peněz v případě potřeby. Investor bude mít možnost kdykoliv a bez sankcí pravidelné spoření ukončit a své peníze využít pro jiné účely.