Daně MF ČR: Schillerová proti Rusnokovi

To už však nelze říct o státním rozpočtu, do jehož příjmové stránky udělají tyto plány 15miliardovou díru (u veřejných rozpočtů dokonce 22 miliard) - a zmínka o tom, které výdaje se kvůli výpadku příjmů sníží, není nikde k dohledání. Jakkoliv se může zdát být vždy pozitivní nechat zaměstnancům v kapse více peněz, vzpomeňme, že podporovat nyní fiskální politikou spotřebu domácností jde přesně proti měnové politice ČNB, a zcela zbytečné, a vláda nedokáže zajistit vyrovnaný rozpočet ani při skoro pětiprocentním růstu ekonomiky. Co bude, když přijde recese či citelné zpomalení růstu? Bát se prý sice nemusíme – ministryně financí přece již před Vánocemi řekla , že „nemá ráda kdyby“ – osobně bych však více vpřed hledící přístup neodmítal…

Zvláštně ve vyjádření MF ČR působí i to, že „ruší superhrubou mzdu a solidární přirážku“ jelikož „tyto nesystémové instituty činí daňový systém v České republice nepřehledným a zastírají skutečnou míru zdanění. “ Vzhledem k tomu, že §4 Zákona o daních z příjmů na více než 3200 slovech vyjmenovává nejrůznější osvobození od daně, odstavcem označeným písmeny „zl)!“ konče a zahrnujíc například i příjmy z účtenkové loterie dle zákona o EET, šlo by jistě najít několik výrazně lepších kandidátů činících systém „nepřehledným“. Navíc solidární přirážku pro příjmy nad 1,5 mil korun ročně pouze nahradí vyšší sazba daně se skoro stejným efektivním dopadem.



Martin Lobotka, hlavní analytik Conseq Investment Management a.s.