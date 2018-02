Dvě tváře umělé inteligence

Dvacet šest expertů na umělou inteligenci, bezpečnost a technologii vydalo zprávu, ve které varují, že pokud nezačneme bojovat proti zneužití technologií, kyberzločin v příštích letech rapidně vzroste. Jak se vývoj v oblasti umělé inteligence posouvá kupředu, roste i riziko, že hackeři využijí technologie k útokům. Mezi osobnosti, které dlouhodobě varují před riziky umělé inteligence, patří i zakladatel Tesly a SpaceX - Elon Musk.

Inteligentní stroje by podle zprávy mohly snížit náklady na provedení kyberútoku díky automatizaci a efektivnějšímu vyhledání potencionálních cílů. Jedním z takových případů je „spear phishing“, kdy útočník použije soukromé zprávy ke krádeži citlivých údajů nebo peněz.

Drony nebo autonomní vozidla by se snadno mohla stát potencionálními zbraněmi. Hackeři by mohli napadnout autonomní auta, aby nesprávně vyhodnocovala dopravní značky, a tím způsobila dopravní nehody. Drony by se zase mohly zneužít pro špionáž nebo rychlé a koordinované útoky.

Dále zpráva uvádí, že umělá inteligence může být také zneužita k vytváření falešných videí. Skrze videa, kde například vysocí státní činitelé pronášejí výroky, které ve skutečnosti nikdy nepronesli, mohou útočníci ovlivňovat veřejné mínění. Podobné praktiky se ostatně již objevují, ale zatím v podobě „deepfake“ videí, kdy je přenesen obličej určité osoby na herce v pornofilmu. Proti těmto videím již nedávno hlavní webové stránky tvrdě zakročily.

„Také očekáváme nové útoky, které využijí větší kapacity analyzovat lidské chování, nálady a přesvědčení na základě dostupných dat,“ stojí ve zprávě. „Určitě se objeví i další zneužití, která v současné době nedokážeme předpovědět,“ dodali experti ve zprávě. „Žijeme ve světě plném dennodenních nebezpečí plynoucích ze zneužití umělé inteligence a musíme vzít tyto problémy za své – protože riziko je vážné.“ Zpráva vyzývá politiky a vědce, aby spolupracovali a byli proaktivní k přístupu možného zneužití technologií.

Umělá inteligence má i svou vlídnou tvář

Na rozdíl od Elona Muska věří Bill Gates, zakladatel Microsoftu, že „umělá inteligence může být naším přítelem“, protože může lidem pomáhat „vytvářet více zboží a služeb za méně práce“.

I zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg se loni vyjádřil, že budoucí využití technologií vnímá „optimisticky“. Od roku 2013 buduje Facebook technologii využívající umělou inteligenci, která už přišla s rozpoznáváním předmětů na fotkách uživatelů, překládáním textu příspěvků do jiných jazyků a transkripcí konverzací v reklamních videích.

Asi před rokem Facebook přidal technologii, která automaticky označí příspěvky se sebevražedným obsahem a pošle je k přezkoumání týmu lidí. Od té doby vylepšený program označuje dvacetkrát více sebevražedného obsahu a dvakrát více lidí dostává podpůrné materiály cílené na prevenci sebevraždy. Společnost zavedla systém ve vícero jazycích, a také zlepšuje prevenci sebevražd na Instagramu.

„Je velice důležité lidem pomoci co nejdříve a poskytnout pomoc co nejvíce lidem, kolik můžeme,“ řekl Dan Muriello, softwarový inženýr facebookového týmu, který byl založen v roce 2015 a který se zabývá tématy jako rozchody a úmrtí. To je ale pro Facebook teprve začátek. Plánuje další rozšíření na problém šikany nebo sexuálního násilí.

Zdroj: CNBC, Evening Standard