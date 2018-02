UK: Smíšené pocity z růstu HDP

Včera byla zveřejněna předběžná data růstu HDP v Británii za 4Q 2017. Podle nich rostlo HDP o 0,4 % mezičtvrtletně a o 1,4 % meziročně. Data jsou pod konsensem trhu, který čekal mírně vyšší růst.

Celkově jsou data negativní, když růst v UK je hluboko pod eurozónou.Takto to bude ještě nějakou dobu trvat, minimálně dokud se výrazněji nezlepší vyjednávání o brexitu. Z jednotlivých složek příjemně překvapily investice, které mezičtvrtletně vzrostly o 1,1 %. Nicméně zde se obávám, že to nebude příliš trvalá záležitost a v letošním roce bude dynamika investic nízká, zvlášť, pokud k ní Bank of England přispěje zvýšením sazeb (což má na investice negativní vliv). Nízký zůstal růst spotřeby domácností (0,3 % mezičtvrtletně), což se dalo vzhledem k tomu, že v Británii klesají reální mzdy, čekat.

Pro letošní rok čekáme růst HDP v Británii 1,4 %. S librou včerejší data podle očekávání moc nepohnula (když pomineme denní volatilitu). Ačkoliv data vyšla horší, než se čekalo, tak příznivé investice a především nedávný jestřábí tón Bank of England působily ve směru stabilizace kurzu. Kvůli připravenosti BoE letos alespoň jednou zvýšit sazby, tak libra zůstane po většinu roku zhruba stabilní. Nicméně pokud by se zhoršily vyjednávání s EU, tak k oslabení libry může dojít, nicméně nemělo by být tak velké, jako v loňském roce.



Jiří Polanský