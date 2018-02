ČEZ prodá bulharská aktiva nad tržní cenou firmě Inercom Bulgaria

ČEZ prodá bulharská aktiva. Rozhodla o tom na včerejším (22. 2. 2018) zasedání dozorčí rada ČEZu. Kupcem je společnost Inercom Bulgaria, která podala nejvyšší nabídku. Podpis smlouvy proběhne v nejbližších dnech. Transakce podléhá schválení bulharského antimonopolního úřadu.

Částka zveřejněna nebyla, podle předchozích informací se spekuluje o ceně kolem 8 mld. Kč (cca 15 Kč na akcii ČEZu). Prodej by měl vylepšit hotovostní pozici ČEZu, která by pak mohla být dále použita např. na výplatu dividendy. Za devět měsíců minulého roku generovala bulharská aktiva 4,4 % celkového zisku EBITDA. Připomínáme, že ČEZ má v Bulharsku dlouhodobé problémy s regulátorem a vede proti Bulharsku arbitráž, která nebude prodejem dotčena a bude vedena nadále. Zpráva byla zveřejněna včera během obchodování a cena akcií ČEZu na to nereagovala.





Podle médií byla prodejní cena nad tržní hodnotou aktiv.

