Ranní glosa: ECB se bojí silného eura… možná zbytečně?

Strach centrálních bankéřů v ECB ze silného eura je do očí bijící. Včera to jenom potvrdil zápis z posledního zasedání ECB, kde síla eura byla jedním z hlavních témat debat. Poslední prognóza ECB totiž počítala pro tento rok s kurzem 1,17 dolaru za euro . Realita je však úplně jiná a měnový pár se v posledních týdnech pohybuje mezi 1,23 a 1,25 EUR USD - tj. euro je o 5-7 % silnější. ECB má podezření, že na vině je částečně americký ministr financí, který v Davosu trochu “nešťastně” vychvaloval slabý dolar . Mario Draghi již na tiskové konferenci v lednu řekl, že takovéto výroky do slovníku centrálních bankéřů nepatří. Fenomén posilujícího eura a slábnoucího dolaru ale rozhodně nelze připsat na vrub jenom výrokům centrálních bankéřů. A je vůbec otázkou, zda pro eurozónu silné euro musí být takovou hrozbou, jak se ho centrální bankéři snaží vykreslit.Eurozóna se nachází v pokročilejší fázi hospodářského cyklu, ve které by přirozeně měla zrychlovat domácí poptávka. Té by silné euro nemělo vadit. Eurozóna má mamutí přebytky běžného účtu (zhruba 400 miliard eur ročně) - to znamená, že výrazně více spoří a investuje v zahraničí, než vydělá. Spojené státy jsou na tom přesně opačně a kvůli výrazné rozpočtové expanzi Donalda Trumpa se bude deficit běžného účtu (z dnešních zhruba 500 miliard USD ) ještě rozšiřovat. Eurozóna si zaslouží podpořit spotřebu a investice skrze levnější dovozy, a to speciálně v místech jako Itálie nebo Španělsko, kde domácí poptávka v posledních letech zůstávala slabá a vedla k výraznému vylepšení běžných účtů. Silnější domácí poptávka, především investice , mohou ve finále vést k dalšímu vylepšení situace na pracovním trhu a pomoci vybudovat silnější domácí inflační tlaky. Silné euro tedy nemusí být jednoduše hrozbou pro plnění inflačního cíle, tak jak by se mohlo na první pohled zdát…

Více zpráv k tématu zasedání ecb