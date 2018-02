Viděnou týdenní optikou, americké akcie zůstaly stát.

Dnešní obchodování bylo velmi rozporuplné. Zatím co na jedné straně hlavní index Dow Jones rostl chvíli téměř o procento, tak širší index S&P 500 a technologický index NASDAQ bojovaly až do konce o plusové hodnoty. Týdenní optikou to vypadá, že se americké akcie téměř nehnuly z místa a dnešní obchodování jen potvrzuje, že trhům asi dochází šťáva. Ani dnešní pozitivní dávka dat z trhu práce nedokázala americké trhy nakopnout.



Ale abychom nebyly přísní ve svých soudech, tak tato paralýza nejde napříč všemi sektory. Například energetický sektor dnes rostl o úctyhodných 4,5 % a to hlavně zásluhou společností, jako je Chesapeake, která přidala 20 %. Pro srovnání druhý nejlépe performující sektor byl zpracovatelský ,který rostl o 0,8 %. Na opačném konci našeho hodnocení najdeme finance a technologie, které shodně odepsaly půl procenta. Poraženým dne je bezesporu SNAP, který dnes klesnul o 6 %, v těsném závěsu za ním Twitter - 3,8 %.





I přes pozitivní makrodata dolar nadvládu nad eurem z předchozích dnů neudržel a oslabil o tři desetiny. Měnový pár se tak opět vyhoupl nad 1,23, aby zakončil den na hodnotě 1,233 EURUSD. Po reportu nižších než očekávaných zásob ropy , posilovala cena černého zlata o 1,5 %. Brent zakončil den 66,2 a WTI 62,6 dolarů za barel.