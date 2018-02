Summary: GE odprodá část svých aktiv, co dál s problematickou divizí Power ale neřekl

General Electric: Management průmyslového konglomerátu na včerejším investorském dnu představil svůj plán, jak vrátit společnost na správnou kolej. Ten se bude nepřekvapivě opírat o odprodej aktiv.

Celkový objem jsme se sice nedozvěděli, avšak nyní aspoň víme, že se bude týkat vlakové divize (3 % celkových tržeb a 5 % celkového provozní zisku), osvětlení (2 % celkových tržeb a 1,5 % celkového provozního zisku) a části hlavní divize Power (30 % celkových tržeb a 7 % celkového provozního zisku), konkrétně motorů a generátorů. Podíl ve společnosti Baker Hughes, jež poskytuje služby pro ropná pole, by měl zůstat nedotčen. Dle předběžných odhadů managementu mohou divestice snížit volný cashflow v roce 2019 o 0,5 mld. USD z odhadovaných 5,7 mld. USD. Volný cashflow v roce 2018 by měl skončit bez úhony. Vedení dále upozornilo, že cesta k zářným zítřkům může být ještě dlouhá a klidně může trvat 12 až 18 měsíců.



Osobně bychom ocenili aspoň nějaké vyjádření, jak management plánuje napravit vzniklé škody v hlavní divizi Power, která se po propadu poptávky po turbínách stala Achillovou patou celé společnosti. Jen pro připomenutí, tržby tohoto byznysu v posledním v posledním kvartálu odepsaly 15 % yoy, provozní zisk 88 % yoy a objednávky 25 % yoy. Co však určitě potěšilo, je ujištění akcionářů, že dodatečné navyšování vlastního kapitálu není vůbec v plánu. Takovýto krok by doředil akcie a ještě více snížil jejich cenu, která již takto odepsala za rok 50 %.



Akcie GE reagují růstem o více než 3 %, Baker Hughes o více než 4 %.



Anglo American

Poslední z velkých těžařů, Anglo American, utržil za uplynulý rok 26,2 mld. USD (+23 %), přičemž tržní konsensus byl nastaven o 1 mld. USD níže. Ukazatel EBITDA se vyhoupl na 8,8 mld. USD(+45 %) a do puntíku tak splnil tržní konsensus. EBITDA marže se díky tomu rozšířila o 5 p.b. proti roku 2016 dostávajíc se na 33,6 %. Po započtení neprovozních položek se díváme na čistý zisk na akcii na úrovni 2,57 USD (+50 %), což je také v linii konsensu. Největším překvapením je čistý dluh, který se podařilo osekat o 4 mld. USD na 4,5 mld. USD (konsensus 5,5 mld. USD). Za takto dobrý výsledek vděčíme uplatnění daňových pohledávek, lepší správě pracovního kapitálu a nižším kapitálovým výdajům.

Tahounem růstu EBITDA byla hlavně těžba uhlí. Tato divize si polepšila o 75 % na 2,9 mld. USD, nicméně kvůli nižším než očekávaným realizovaným cenám zaostala za konsensem o 10 % (podobný scénář jako u BHP Billiton a Glencore). Blíže k predikcím se dostala divize pro těžbu železné rudy (3 % pod konsensem), i když s nižším růstem (+50 % yoy na 2,4 mld. USD). Naopak odhady dokázala nejlépe pokořit platina (neboli společnost Anglo American Platinum), jejíž EBITDA vylétla o 60 % na 0,9 mld. USD při predikovaných 0,6 mld. USD.



Nečekaně výrazné okřesání čistého dluhu vyvolává otázku, proč se management rozhodl vyplatit akcionářům dividendu za rok 2017 jen ve výši 1,02 USD (konsensus 1,05 USD). Při takto zdravé rozvaze mohl management nabídnout akcionářům více než 4,2% dividendový výnos.



Akcie Anglo American se v průběhu dne daly dohromady a dostávají se nad včerejší zavírací cenu.

Deutsche Telekom

Německý operátor Deutsche Telekom nám dnes předvedl smíšené výsledky za předešlý kvartál. Hlavní finanční metriky zklamaly trh zejména kvůli neuspokojivému výkonu amerického byznysu (T-Mobile US). Tržby zůstaly na úrovni předešlého roku (19,2 mld. EUR), což je mírně pod konsensem trhu. Horší je už ukazatel EBITDA. Růstový americký byznys stáhl svoji EBITDA marži z 24,6 % na 22,1 %. Navzdory tomu, že německá divize svoji marži mírné rozšířila (+90 bps yoy na 37,1 %), výsledný efekt byl záporný a celková EBITDA marže se zužuje o 70 bps yoy na 26,2 %. Ukazatel EBITDA tak sklouzl o 4 % yoy na 5 mld. EUR s predikcemi nastavenými na 5,2 mld. EUR. Neprovozní položky se však daly do práce a čistý zisk na akcii vytáhly z 0,09 EUR před rokem na nynějších 0,86 EUR. Konsensus byl přitom nastaven jen na 0,14 EUR. Dobře hodnotíme také volný cashflow, jenž se dostal na 1 mld. EUR zásluhou mohutnějšího peněžního toku z provozních operací a také umírněnějších kapitálových výdajů. Čistý dluh mezikvartálně klesá na 50 mld. EUR a v poměru k ukazateli EBITDA ustupuje z 2,2x na 2,1x.

S uspokojením můžeme říci, že provozní metriky německého byznysu jsou výborné. Přechod pevných linek na All-IP architekturu pokračuje nezměněným tempem (+820 tis. zákazníků qoq), čímž se podíl IP pevných linek na jejich celkovém počtu dostává na 62 % (+5 p.b. qoq). Širokopásmové připojení k internetu prostřednictvím optiky si mezikvartálně přihodilo 390 tis. zákazníků, což znamená, že optiku využívá 44 % retailových klientů (+3 p.b. qoq). Proč sledujeme právě tyto dva ukazatele? All-IP architektura přináší výrazné úspory na nákladech (a z toho plyne rostoucí marže). Optika je pro změnu součástí komplexního balíku služeb Magenta (+internetová televize, mobil a pevná linka), jenž by měl v budoucnu umožnit postupné navyšování tržeb. Americký byznys pokračuje v agresivní expanzi. Tarifní programy získaly v uplynulém kvartálu další 1 mil. zákazníků, avšak za cenu nadále klesajících průměrných tržeb z jednoho klienta (-0,5 USD qoq na 46,4 USD).



Výhled na rok 2018 byl v linii konsensu – EBITDA na úrovni 13,2 mld. EUR a volný cashflow v objemu 6,2 mld. EUR. Představená dividenda pro rok 2017 je 0,65 USD na akcii (cca 5% roční dividendový výnos).



Abychom to nějak shrnuli. Hlavní finanční metriky zaostaly za konsensem kvůli americkému T-Mobile, jehož výsledky jsme se však dozvěděli již počátkem února, a tedy s nimi trh již mohl počítat. Naproti tomu provozní metriky byly napříč celou společností uspokojivé a to samé můžeme říci o vygenerované hotovosti. Za nás tedy můžeme hodnotit prezentovaná čísla jako uspokojivá.



Dnešní ponurá nálada na trzích však nic neodpouští a akcie DTE klesají téměř o 3 %.