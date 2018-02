Korunové dluhopisy – daňová kontrola

Finanční správa doručuje výzvu, ve které je vyslovená pochybnost. Důkazní břemeno teď leží na daňovém subjektu. Ten jako emitent čelí výzvě vyvrátit vyslovenou pochybnost správce daně . Musí prokázat soulad s dotčenými zákonnými ustanoveními, musí prokázat skutečnou potřebu finančních prostředků, musí prokázat, že prostředky získané z korunových dluhopisů potřeboval, že je využil k dosažení příjmů, a že je nemohl nikde jinde získat levněji. Důraz se klade především na ekonomické opodstatnění rozhodnutí daňového subjektu při výběru adekvátní kombinace finančních nástrojů. Zvolenou alternativu je potřebné doložit podnikatelským záměrem a plány (případně i dosaženými výsledky), jejichž nevyhnutelnou podmínkou realizace bylo získání finančních prostředků zabezpečené korunovými dluhopisy . V souladu se zákonem o daních z příjmů musí emitentem hrazený úrok naplňovat podstatu nákladu vynaloženého za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Dle této generální klauzule je nutné daňově zohlednit jen takové náklady, bez jejichž vynaložení by daňový poplatník vůbec nezískal, nebo ani neměl možnost získat, případně udržet si, zdanitelné příjmy. To všechno představuje jenom stručné resumé základních opěrných bodů obhajoby daňového subjektu v kauzách korunových dluhopisů .

Pozornost finanční správy na případ korunových dluhopisů je jasný. Jde o to ověřit, zda se jedná o transakci účelovou, s cílem eliminace daňové povinnosti. V žádném případě se ze strany finanční správy nejedná o zpochybňování nákladů na úroky v obecné rovině jako položku snižující základ daně , souvisejícího s dluhovým financováním společnosti pomocí cizích zdrojů. Přísun financí však nesmí postrádat ekonomický smysl a musí mít přímou vazbu na zdanitelné příjmy daňového subjektu. Úmyslné zadlužení právního subjektu a daňovým subjektem uměle vytvořená situace vedoucí k daňové úspoře, vede k rozporu s materiální spravedlností a morálkou. A tento přístup je neakceptovatelný. Analogickým způsobem posuzuje finanční správa také (ne)přiměřenost podmínek poskytnutého úvěru, jeho komerční smysl a rentabilitu.

