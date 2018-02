Jihlavu stále sužují příušnice. Za týden přibylo více než 10 případů

V Jihlavě se stále nedaří dostat pod kontrolu epidemii příušnic. Podle aktuálních čísel přibylo jen za poslední týden dalších více než 10 nových případů. Celkem se od ledna v Jihlavě nakazilo touto nebezpečnou nemocí na 150 lidí. Základní i střední školy. Sportovní kluby. Příušnice stále drtí Jihlavu. Už od konce minulého roku se nedaří dostat tuto nebezpečnou infekční nemoc pod kontrolu. Jen za poslední týden přibylo dalších 12 nově nakažených. Během letošního roku se příušnicemi nakazilo nejméně 143 lidí, většinou šlo o děti a mladistvé ve věku mezi 10 až 20 let. Na jihlavských základních školách se kvůli tomu přijímají přísná opatření. "Zrušili jsme některé kolektivní akce ve škole, aby děti byly co nejméně spolu," uvedl ředitel ZŠ Seifertova Zdeněk Wohlhőfner. Nemoc řádí i v některých sportovních klubech. Tréninky i zápasy už letos kvůli příušnicím museli zrušit mladí jihlavští basketbalisté nebo hokejisté. Přitom nejvíce ohroženou skupinou jsou právě dospívající chlapci. U nich mohou vést příušnice v krajním případě až k neplodnosti. Nemoc se už dostala i mimo Jihlavu a Jihlavsko. Hygienici zaznamenali několik nakažených na Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku a Třebíčsku.

Nemoc se šíří kapénkovou infekcí, děti by po sobě neměly pít, co nejméně se stýkat a měly by dodržovat přísná hygienická opatření. Inkubační doba této nemoci je přitom dlouhá až 25 dnů.

