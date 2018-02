Akcie tvůrce Angry Birds (-44 %) po chabé prognóze letí volným pádem

O více než 40 procent se dnes zhroutily akcie finské společnosti Rovio. Investory i analytiky šokovala slaboučká prognóza pro letošní rok. Tvůrce mobilní hry Angry Birds v něm čeká pokles příjmů a upravený zisk odpovídající pouze zhruba desetině tržeb. Dnešní pád je největším od primární veřejné nabídky akcií loni v září.

Kompletní roční výsledkovou zprávu firma sice zveřejní až 2. března, dnešní dílčí čísla ale ukázala, že pro letošní rok firma na úrovni upraveného zisku počítá s hodnotou odpovídající pouze 9 až 11 procentům tržeb. Kromě toho zveřejnila čisté tržby za loňské čtvrté čtvrtletí, výsledek (73,9 mil. EUR) ale nedosáhl ani na nejnižší ze tří odhadů, které mezi analytiky posbírala agentura Bloomberg.

Hru Angry Birds vypustilo Rovio na trhy v roce 2009, tedy před skoro deseti lety. Poté firma vyletěla jako střela, tvrdá konkurence a hry zdarma ji ale před třemi lety donutily propustit třetinu zaměstnanců a na provozní úrovni ji zatáhly do ztráty. Předloni se ale firmě podařilo vzpamatovat, mimo jiné i díky 3D filmu se stejnou "ptačí" tematikou.

Situace ale pro výrobce her není jednoduchá. Příjmy z licencí mu neustále padají a závislost na divizi her je čím dál větší. K tomu se přidává obecně složitá situace na trhu, kde je potřeba utrácet čím dál víc za to, aby hráči hry aktivně hráli a kupovali si produkty, které k tomu patří. Tomu odpovídá skutečnost, že náklady Rovia na akvizici uživatelů se v posledním loňském čtvrtletí více než zdvojnásobily a ukrojily si 24 procent z příjmu herní divize.

Právě náklady na propagaci a další investice jsou podle firmy tím, co za chabým odhadem zisku může. Tržby Rovia by letos měly dosáhnout 260 až 300 milionů EUR. Analytici oslovení agenturou Reuters ale počítali s částkou 336 milionů a marží 14,5 procenta.

Akcie na burze v Helsinkách padaly krátce před vydáním tohoto článku o více než 44 % na 5,55 EUR za akcii.

Loňská primární emise firmu ocenila na 1 miliardu EUR. Valuace firmy ale nyní vyvolává pochybnosti. Podle analytika Atteho Riikoly ze společnosti Inderes Equity Research byla očekávání tehdy možná prostě moc vysoká.

