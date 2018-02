ECB dnes zahýbe s trhy

V průběhu dnešního odpoledne se evropští investoři zaměří na zápis z posledního zasedání ECB, který by měl potvrdit, že banka prozatím udrží svůj stimulační program ve výši 2,5 bil. EUR a to tak dlouho, jak jen to guvernér Draghi uzná zapotřebí. Mario Draghi se v lednu nechal slyšet, že je jen velmi malá pravděpodobnost, že ECB v tomto roce pozmění nastavení úrokových sazeb. ECB v říjnu minulého roku snížila měsíční nákupy dluhopisů z 60 na 30 mld. EUR, nicméně prodloužila dobu programu do konce září tohoto roku.

