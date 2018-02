Bankéři letos utnou tisk peněz (Ozvěny trhu)

Dnešní den přinese zveřejnění zápisu z posledního jednání evropských centrálních bankéřů. Evropské ekonomice se daří, růst v eurozóně dosahuje nejvyšších hodnot za poslední dekádu. Investoři se tedy zcela logicky ptají, co na to ECB.

Evropští centrální bankéři zůstávají v názorech rozdvojeni. Jestřábi v bankovní radě chtějí konec programu odkupu aktiv ještě letos, naopak holubice varují před tím, aby první zvýšení eurových úrokových sazeb nezačal trh očekávat příliš brzy po konci programu kvantitativního uvolňování. Důsledkem by totiž bylo další posilování eura se svým protiinflačním působením. A to by mohl být pro ECB problém. Již tak inflace zůstává hluboko pod cílem ECB.

Oživení evropské ekonomiky je tak robustní, že růst zaznamenávají všechny členské země eurozóny. Klíčová samozřejmě zůstává kondice německé ekonomiky. Ta v loňském závěrečném čtvrtletí rostla tempem 0,6 % mezičtvrtletně. Zítra se dočkáme zpřesněných dat včetně struktury. A to bude důležité i pro nás. Mezičtvrtletní dynamika české ekonomiky nás totiž zklamala. Očekáváme, že německou ekonomiku táhla kombinace zlepšující se vývozní aktivity a silné domácí poptávky.

První měsíční data (nejenom) z Německa potvrzují slušný vstup i do letošního roku. Pokud se tyto trendy potvrdí, ECB letos skutečně s programem kvantitativního uvolňování skončí. Tak to vidíme i my. První zvýšení úrokových sazeb předpokládáme až dvě čtvrtletí po ukončení programu odkupu aktiv. Podle nás bude zároveň poslední v tomto cyklu, a to kvůli námi očekávanému nástupu recese v USA.